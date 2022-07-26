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Эдвард Лаане: не стоит лишать людей возможности обращаться в ЭМО

Юлле Харью
, журналист
Эдвард Лаане: не стоит лишать людей возможности обращаться в ЭМО
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Заведующий лечебной частью Курессаареской больницы Эдвард Лаане не удержался от критики плана развития больничной сети.
Заведующий лечебной частью Курессаареской больницы Эдвард Лаане не удержался от критики плана развития больничной сети. Фото: Kermo Benrot

В новом плане развития больничной сети говорится о том, что следует запретить людям обращаться нaпрямую в ЭMO и превратить пять эстонских больниц в так называемые общинные больницы: попечительские дома с медицинскими услугами, где «заведуют» семейные врачи. Эти планы не одобрил гематолог, заведующий лечебной частью и член правления Курессаареской больницы Эдвард Лаане.

В названии плана развития больничной сети до 2040 года говорится: «ориентированный на пациента и интегрированный», что, в свою очередь, означает, что большая часть работы врачей больниц будет передана семейным врачам и отделениям неотложной помощи. Так как, по мнению разработчиков плана развития, в половине случаев люди обращаются в ЭМО безосновательно, следует лишить их права делать это напрямую. 

«Наши люди ничем не отличаются от жителей шведской провинции Готланд и не злоупотребляют системой ЭМО!» — сказал Лаане, который вместе с другими коллегами из больницы Курессааре недавно посетил больницу города Висбю на острове Готланд. В доказательство своего осуждения Лаане привел цифры: на островах одинакового размера приходилось одинаковое количество обращений в ЭМО на тысячу жителей.

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