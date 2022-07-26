В новом плане развития больничной сети говорится о том, что следует запретить людям обращаться нaпрямую в ЭMO и превратить пять эстонских больниц в так называемые общинные больницы: попечительские дома с медицинскими услугами, где «заведуют» семейные врачи. Эти планы не одобрил гематолог, заведующий лечебной частью и член правления Курессаареской больницы Эдвард Лаане.
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Эдвард Лаане: не стоит лишать людей возможности обращаться в ЭМО
Эдвард Лаане: не стоит лишать людей возможности обращаться в ЭМО
В названии плана развития больничной сети до 2040 года говорится: «ориентированный на пациента и интегрированный», что, в свою очередь, означает, что большая часть работы врачей больниц будет передана семейным врачам и отделениям неотложной помощи. Так как, по мнению разработчиков плана развития, в половине случаев люди обращаются в ЭМО безосновательно, следует лишить их права делать это напрямую.
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