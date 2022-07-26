Эдвард Лаане: не стоит лишать людей возможности обращаться в ЭМО

В названии плана развития больничной сети до 2040 года говорится: «ориентированный на пациента и интегрированный», что, в свою очередь, означает, что большая часть работы врачей больниц будет передана семейным врачам и отделениям неотложной помощи. Так как, по мнению разработчиков плана развития, в половине случаев люди обращаются в ЭМО безосновательно, следует лишить их права делать это напрямую.