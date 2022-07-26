Коронавирус не отступает: заболеваемость выросла почти на 30 процентов

На 29-й неделе госпитализированы 117 новых пациентов с COVID-19, заболеваемость коронавирусной инфекцией возросла во всех возрастных группах. В группе людей старше 60 лет заболеваемость за неделю выросла на 50 процентов.

По словам главного специалиста центра заболеваемостью гриппом Департамента здоровья Ольги Садиковой, на минувшей неделе проанализированы 8487 тестов, результат 2007 из них оказался положительным на ковид.

«По сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость выросла на 28 процентов. На новой неделе количество новых зараженных может превысить 2400 человек», - сообщила Садикова, отметив, что индекс заражаемости R на этой неделе удерживается на уровне 1,2. Уровень риска распространения коронавируса оценивается как средний.

За последние семь дней среднее количество случаев госпитализации из-за COVID-19 выросло с 6,9 до 8,7 в день. По состоянию на утро понедельника госпитализированы 133 пациента с коронавирусом, в 66 случаях госпитализация потребовалась ввиду симптоматического течения COVID-19. В течение недели скончались четверо человек в возрасте от 42 до 90 лет. С большой вероятностью число госпитализированных на этой неделе превысит 150.

За неделю введены 2609 доз вакцины, первичная вакцинация произведена в 315 случаях. Дополнительную или бустерную дозу получили 464 845 человек. Двумя дозами вакцины привито 63,8 процента населения Эстонии.