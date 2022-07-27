Обезьянья оспа: что мы знаем сегодня о новой угрозе миру

Исследование также показало, что у больных обезьяньей оспы наблюдались симптомы, ранее не связанные с вирусом, такие как единичные поражения половых органов и язвы во рту или анусе. Многие из них похожи на симптомы заболеваний, передающихся половым путем, что может привести к ошибочному диагнозу, предупреждают исследователи.

«Важно подчеркнуть, что обезьянья оспа не является инфекцией, передаваемой половым путем в традиционном смысле - ею можно заразиться при любом близком физическом контакте. Однако наша работа показывает, что большинство случаев передачи инфекции до сих пор было связано с сексуальной активностью, главным образом, но не исключительно, среди мужчин, практикующих секс с мужчинами», - указывает руководитель исследования Джон Торнхилл.

Ученые подчеркнули, что оспа обезьян также может передаваться при контакте с выделяемыми больным человеком респираторными каплями или его одеждой.

«Большинство случаев заболевания были легкими, без смертельных исходов. Хотя 13 процентов больных были госпитализированы, у большинства из них не было зарегистрировано серьезных осложнений», - отмечается в исследовании. ДНК обезьяньей оспы была обнаружена в сперме 29 из 32 протестированных лиц, но пока неясно, способна ли сперма передавать инфекцию.

На обезьянью оспу не обращали внимание десятилетиями