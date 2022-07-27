Департамент здоровья: массовая вакцинация от оспы обезьян необязательна

«В европейских странах, таких как Португалия, Испания, Германия, Великобритания, тревожно высокое число зараженных, в то же время данные исследований показывают, что 95% случаев заболевания были связаны с незащищенным сексом между мужчинами», - пояснила Ирина Донченко в эфире программы «Подробности» на Радио 4, добавив, что это и есть основная группа риска.