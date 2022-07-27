Несмотря на то, что ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за оспы обезьян, массовая вакцинация от этой инфекции сейчас необязательна, пишет Rus.ERR со ссылкой на советника отдела инфекционных заболеваний при Департаменте здоровья Ирина Донченко.
Департамент здоровья: массовая вакцинация от оспы обезьян необязательна
Департамент здоровья: массовая вакцинация от оспы обезьян необязательна
«В европейских странах, таких как Португалия, Испания, Германия, Великобритания, тревожно высокое число зараженных, в то же время данные исследований показывают, что 95% случаев заболевания были связаны с незащищенным сексом между мужчинами», - пояснила Ирина Донченко в эфире программы «Подробности» на Радио 4, добавив, что это и есть основная группа риска.
Вакцина от оспы обезьян существует, но ее мало, сейчас страны ЕС договариваются об общих поставках. В первую очередь вакцина показана тем, кто находился в близком контакте с больными людьми.
«Массовая вакцинация сейчас необязательна, поскольку в случае соблюдения обыкновенных мер предосторожности и инфекционной безопасности можно предотвратить риск заболевания», - добавила Ирина Донченко.