Ср, 27.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Здоровье
Искать

Департамент здоровья: массовая вакцинация от оспы обезьян необязательна

rus.postimees.ee
Департамент здоровья: массовая вакцинация от оспы обезьян необязательна
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 1
Ирина Донченко
Ирина Донченко Фото: Andres Haabu

Несмотря на то, что ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за оспы обезьян, массовая вакцинация от этой инфекции сейчас необязательна, пишет Rus.ERR со ссылкой на советника отдела инфекционных заболеваний при Департаменте здоровья Ирина Донченко.

«В европейских странах, таких как Португалия, Испания, Германия, Великобритания, тревожно высокое число зараженных, в то же время данные исследований показывают, что 95% случаев заболевания были связаны с незащищенным сексом между мужчинами», - пояснила Ирина Донченко в эфире программы «Подробности» на Радио 4, добавив, что это и есть основная группа риска.

Вакцина от оспы обезьян существует, но ее мало, сейчас страны ЕС договариваются об общих поставках. В первую очередь вакцина показана тем, кто находился в близком контакте с больными людьми.

«Массовая вакцинация сейчас необязательна, поскольку в случае соблюдения обыкновенных мер предосторожности и инфекционной безопасности можно предотвратить риск заболевания», - добавила Ирина Донченко.

Ключевые слова
Viimased uudised
Наверх