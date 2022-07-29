Тартуский нейрохирург впервые в Эстонии удалил очаг эпилепсии из головного мозга женщины

Два месяца назад доктор Артур Веткас, нейрохирург Клиники Тартуского университета, прооперировал мозг 47-летней женщины. Для пациентки, которая всю свою сознательную жизнь страдала от эпилепсии, забрезжил луч надежды – ведь Веткас специально летал в Торонто, чтобы научиться пользоваться электродами, имплантируемыми глубоко в ткань мозга.