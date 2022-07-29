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Тартуский нейрохирург впервые в Эстонии удалил очаг эпилепсии из головного мозга женщины

Келли Олеск
Тартуский нейрохирург впервые в Эстонии удалил очаг эпилепсии из головного мозга женщины
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На переднем плане - нейрохирург Артур Веткас
На переднем плане - нейрохирург Артур Веткас Фото: Erakogu

Два месяца назад доктор Артур Веткас, нейрохирург Клиники Тартуского университета, прооперировал мозг 47-летней женщины. Для пациентки, которая всю свою сознательную жизнь страдала от эпилепсии, забрезжил луч надежды – ведь Веткас специально летал в Торонто, чтобы научиться пользоваться электродами, имплантируемыми глубоко в ткань мозга.

После недели обследований и регистрации почти 50 эпилептических приступов стало ясно, что их вызывает очаг в глубине левого полушария головного мозга. Кончик левой височной доли вместе с гиппокампом был удален из головного мозга женщины 26 мая.

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