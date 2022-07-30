В Европе подтверждена первая смерть от обезьяньей оспы

По данным Национальной сети эпидемиологического надзора, в Испании по состоянию на пятницу было зарегистрировано 4298 подтвержденных случаев заражения обезьяньей оспой, пишет «Интерфакс». Испания является второй страной в мире с наибольшим количеством подтвержденных случаев после США. При этом издание отмечает, что обычно информация об инфицированных поступает с запозданием.