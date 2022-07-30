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В Европе подтверждена первая смерть от обезьяньей оспы

Интерфакс/BNS
В Европе подтверждена первая смерть от обезьяньей оспы
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Вакцинация от обезьяньей оспы.
Вакцинация от обезьяньей оспы. Фото: Francisco Seco

Один человек скончался от обезьяньей оспы в Испании, это первая смерть от этой инфекции, зарегистрированная в Европе, сообщает La Vanguardia со ссылкой на отчет испанского ​​Министерства здравоохранения.

По данным Национальной сети эпидемиологического надзора, в Испании по состоянию на пятницу было зарегистрировано 4298 подтвержденных случаев заражения обезьяньей оспой, пишет «Интерфакс». Испания является второй страной в мире с наибольшим количеством подтвержденных случаев после США. При этом издание отмечает, что обычно информация об инфицированных поступает с запозданием.

В Минздраве уточнили, что у 135 пациентов с обезьяньей оспой возникли осложнения. Госпитализация потребовалась 120 пациентам, один из них скончался.

Агентство EFE сообщает, что смертельный случай зарегистрирован в Валенсии. По предварительным данным, смерть наступила из-за энцефалита, развившегося вследствие первичной инфекции.

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