Медсестры получили право открывать и закрывать листы нетрудоспособности

Как отметили в Министерстве социальных дел, впредь процесс оформления листов нетрудоспособности для пациентов упростится и станет более гибким. Расширение полномочий медсестер поможет также снять часть нагрузки с семейных врачей и позволит им больше заниматься пациентами, улучшит доступность врачебной помощи.

По словам вице-президента Союза медсестер Эстонии Герли Лийвет, медсестры уже давно ждали этого изменения. «Теперь ситуация станет более гибкой в первую очередь для пациентов, поможет разумнее организовать работу медиков, - сказала Лийвет, имеющая опыт работы медсестры семейного врача. - Теперь мы планируем следующие шаги по созданию более дружелюбной людям среды здравоохранения».