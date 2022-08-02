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Медсестры получили право открывать и закрывать листы нетрудоспособности

BNS
Медсестры получили право открывать и закрывать листы нетрудоспособности
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Медсестра. Снимок иллюстративный.
Медсестра. Снимок иллюстративный. Фото: DC Studio/ Shutterstock

Теперь право открывать и закрывать листы нетрудоспособности, наряду с семейными врачами, получили и медсестры. Министр здоровья и труда Пеэп Петерсон накануне подписал соответствующее постановление.

Как отметили в Министерстве социальных дел, впредь процесс оформления листов нетрудоспособности для пациентов упростится и станет более гибким. Расширение полномочий медсестер поможет также снять часть нагрузки с семейных врачей и позволит им больше заниматься пациентами, улучшит доступность врачебной помощи.

По словам вице-президента Союза медсестер Эстонии Герли Лийвет, медсестры уже давно ждали этого изменения. «Теперь ситуация станет более гибкой в первую очередь для пациентов, поможет разумнее организовать работу медиков, - сказала Лийвет, имеющая опыт работы медсестры семейного врача. - Теперь мы планируем следующие шаги по созданию более дружелюбной людям среды здравоохранения».

Изменения, связанные с процессом оформления листов нетрудоспособности, вступят в силу задним числом с 1 июля.

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