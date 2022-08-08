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Moderna создает вакцину против ВИЧ

PM Tervis
Moderna создает вакцину против ВИЧ
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Компания Moderna, базирующаяся в Кембридже, штате Массачусетс, прославилась, когда в начале пандемии разработала вакцину против Covid-19. Быстрая реакция компании была в первую очередь связана с технологией мРНК. Сейчас производитель вакцины пытается бороться с вирусом ВИЧ.

В начале года Moderna запустила первое испытание вакцины против ВИЧ в США на людях с использованием рекомбинантного белка eOD-GT8 60mer, который является частью последовательности РНК ВИЧ. Иммуноген, разработанный исследователями Научно-исследовательского института Скриппса, индуцирует тип В-клеток, который затем приводит к развитию нейтрализующих антител (bnAb), которые считаются важной мишенью для эффективной вакцины против ВИЧ.

Исследование, проведенное в США, показало, что вакцина безопасна и вызывает иммунный ответ у 97 процентов протестированных здоровых взрослых. В мае в Африке начались исследования, целью которых было повторить результаты американского исследования на африканском населении. В исследовании под названием AIDS Vaccine Initiative (IAVI) G003 принимают участие 18 здоровых ВИЧ-отрицательных взрослых. Они получили две дозы 60-мерной мРНК eOD-GT8, которая содержит часть вирусной последовательности, но не может вызывать инфекцию.

За участниками будут наблюдать в течение шести месяцев, чтобы определить, безопасна ли вакцина. Их иммунный ответ будет детально изучен на молекулярном уровне, чтобы подтвердить, достигнута ли поставленная цель, пишет Interesting Engineering.

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