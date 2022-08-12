Сезон грибов не за горами! Эстонская природа считается достаточно безопасной для человека, поэтому зачастую, отправляясь в лес, мы вновь и вновь пренебрегаем осторожностью: то не заправим штаны в сапоги, то положим не глядя гриб в корзинку, то сорвем незнакомую ягоду на опушке.
По грибы, по ягоды: как избежать отравлений после похода в лес
Из-за невнимательности грибников в осенний сезон больницы могут принимать в неделю от пяти до десяти пациентов с отравлениями. Чтобы после похода в лес осталась лишь приятная усталость, специалисты из Инфоцентра отравлений призывают освежить память: прочитать и запомнить информацию об опасных грибах, растениях, ягодах и сине-зеленых водорослях в регионах Эстонии.
С весны по осень информационная линия Центра отравлений 16662 занята консультированием и оказанием первой помощи в связи с различными природными ядовитыми веществами. При подозрении на отравление сотрудники центра призывают немедленно обращаться по номеру инфолинии.
Какие эстонские грибы и ягоды съедобны, а какие нанесут вред вашему здоровью? Об этом рассказывает специалист по коммуникации Департамента здоровья Кирси Пруудель.
По грибы
В эстонских лесах растут очень разные грибы: некоторые могут вызывать симптомы раздражения желудочно-кишечного тракта, исчезающие в течение короткого времени, а другие очень токсичны и могут привести к летальному исходу. Соблюдая несколько простых рекомендаций, вы сможете уберечь себя и своих спутников от неприятных сюрпризов.
Степень вреда для здоровья зависит от вида съеденных грибов. На раздражение желудочно-кишечного тракта указывают тошнота, рвота, боли в животе, диарея. Если симптомы проявляются в промежутке от 15 минут до 3 часов после употребления грибов в пищу, то, скорее всего – это гриб, который раздражает пищеварительную систему, но не вызывает опасного для жизни отравления.
Если желудочно-кишечные симптомы проявляются с опозданием, то есть через 6 и более часов после еды – это может быть отравление опасными для жизни грибами. В этом случае необходимо медицинское обследование и наблюдение в больнице. Грибы, содержащие клеточные токсины (например, белый и зеленый мухоморы, поганки, паутинниковые), вызывают серьезные системные симптомы отравления и поражения органов (включая поражение печени и почек).
По ягоды
Чаще всего на инфолинию по вопросам отравлений звонят встревоженные родители и просят совета: ребенок съел красную ягоду в лесу или чьем-то саду. Разновидностей красных ягод достаточно много – красная смородина, например, годится в пищу, но с ней часто путают ядовитые ягоды красной бузины, жимолости, бересклета, майника двулистного, паслена или волчеягодника.
Во всех ягодах разное содержание токсинов. Например, сырые ягоды бузины или жимолости могут вызвать расстройство желудка (в том числе недомогание, рвоту, диарею). В случае проявления легких симптомов, человеку достаточно домашнего наблюдения, следует лишь пить больше жидкости. Рекомендуемое время наблюдения за симптомами – 4 часа. Если съедено было более десяти ягод бузины или жимолости и/или появились жалобы (например, тошнота, рвота), следует обратиться за консультацией на горячую линию по вопросам отравлений. Исключением, однако, является волчеягодник: даже несколько съеденных ягод могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
Часто в службу поддержки обращаются за помощью после того, как была съедена красновато-оранжевая ягода ландыша или синяя ягода вороньего глаза. К этим ядовитым ягодам относится так называемое правило пяти ягод: употребление до пяти ягод не вызывает серьезных проблем со здоровьем. Расстройства пищеварения (в том числе тошнота, рвота, боли в животе, диарея) могут возникать из-за содержащихся в ягодах раздражающих веществ – сапонинов. Может увеличиться слюноотделение и появиться головная боль.
Поздней осенью приносит горе снежноягодник. Пока, правда, не зарегистрировано ни одного серьезного отравления этими ягодами, но в результате их употребления могут появиться боль в животе, рвота и диарея. Сапонины оказывают местнораздражающее действие на пищеварительный тракт. Алкалоиды хелидонина оказывают угнетающее действие на центральную нервную систему, однако неясно, проявляется ли это при поедании ягод. Сок растения также может вызвать раздражение кожи и глаз.
Советы врача
Отвечает старший врач скорой помощи Северо-эстонской региональной больницы Кристийна Пыльд.
– Какие симптомы наблюдаются у пациентов с отравлением грибами или ягодами?
– Наиболее частые симптомы – тошнота, рвота и недомогание.
– Сколько требуется времени на восстановление после отравления?
– Трудно определить продолжительность этого периода в целом. Все зависит от токсина, содержащегося в грибе, вызвавшего отравление, количества съеденных грибов, своевременного или позднего обращения в больницу за лечением. Таким образом, восстановительный период может длиться от нескольких дней до нескольких лет. Серьезный ущерб здоровью является обычным явлением и смертельные случаи – не исключение.
– Сколько пациентов поступает к вам с отравлениями в сезон грибов?
– В осенний грибной сезон может быть около 5-10 больных в неделю. К счастью, лишь немногие нуждаются в стационарном лечении.
– Что можно сделать самостоятельно при отравлении несъедобным грибом или ягодой?
– В качестве первой помощи следует принять активированный уголь. Количество активированного угля должно составлять 1 г/кг. Пара таблеток угля не поможет. Так что при подозрении на отравление грибами разумно будет сразу обратиться к врачу.
Если вы или ваш спутник чувствуете недомогание – следует срочно обратиться на инфолинию по вопросам отравления 16662. Линия работает круглосуточно. Звонок анонимный и осуществляется по цене местного звонка.
С 2017 по 2021 год на линию 16662 поступило 400 звонков с сообщением об отравлениях грибами/растениями, а в больницах регистрировалось в среднем 375 случаев естественных отравлений в год.