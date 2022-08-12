По грибы, по ягоды: как избежать отравлений после похода в лес

Поздней осенью приносит горе снежноягодник. Пока, правда, не зарегистрировано ни одного серьезного отравления этими ягодами, но в результате их употребления могут появиться боль в животе, рвота и диарея. Сапонины оказывают местнораздражающее действие на пищеварительный тракт. Алкалоиды хелидонина оказывают угнетающее действие на центральную нервную систему, однако неясно, проявляется ли это при поедании ягод. Сок растения также может вызвать раздражение кожи и глаз.

Советы врача

– Какие симптомы наблюдаются у пациентов с отравлением грибами или ягодами?

– Сколько требуется времени на восстановление после отравления?

– Трудно определить продолжительность этого периода в целом. Все зависит от токсина, содержащегося в грибе, вызвавшего отравление, количества съеденных грибов, своевременного или позднего обращения в больницу за лечением. Таким образом, восстановительный период может длиться от нескольких дней до нескольких лет. Серьезный ущерб здоровью является обычным явлением и смертельные случаи – не исключение.

– Сколько пациентов поступает к вам с отравлениями в сезон грибов?

– В осенний грибной сезон может быть около 5-10 больных в неделю. К счастью, лишь немногие нуждаются в стационарном лечении.

– Что можно сделать самостоятельно при отравлении несъедобным грибом или ягодой?

– В качестве первой помощи следует принять активированный уголь. Количество активированного угля должно составлять 1 г/кг. Пара таблеток угля не поможет. Так что при подозрении на отравление грибами разумно будет сразу обратиться к врачу.

Если вы или ваш спутник чувствуете недомогание – следует срочно обратиться на инфолинию по вопросам отравления 16662. Линия работает круглосуточно. Звонок анонимный и осуществляется по цене местного звонка.

С 2017 по 2021 год на линию 16662 поступило 400 звонков с сообщением об отравлениях грибами/растениями, а в больницах регистрировалось в среднем 375 случаев естественных отравлений в год.