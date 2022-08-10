Согласно небольшому исследованию, значительная часть больных коронавирусом может все еще быть заразной даже после пяти дней самоизоляции, сообщает Medpage Today.
ОТКРЫТИЕ ⟩ Пациент с коронавирусом заразен гораздо дольше, чем предполагалось
В исследовании приняли участие сорок человек с коронавирусной инфекцией. На шестой день после получения первоначального положительного результата теста на Covid-19, у 75 процентов испытуемых антигенный экспресс-тест был положительным. Только у десяти участников исследования результат экспресс-теста был отрицательным на шестой день болезни.
В январе и феврале, в момент проведения исследования, доминирующим штаммом коронавируса был омикрон ВА.1.
Исследователи сосредоточились на 17 людях, у которых также были взяты пробы со слизисых оболочек полости рта и носа на шестой день для более обширного исследования.
Из 17 участников исследования, у 12 человек результат антигенного экспресс-теста оставался положительным и на шестой день. У шести человек также оказался позитивным и результат лабораторного анализа, что на сегодняшний день является лучшим доказательством опасности заражения. Об этом сообщила Лиза Косими, доктор медицинских наук из больницы Бригам в Бостоне и ее коллеги в научном журнале JAMA Network Open.
Полученные данные могут иметь значение для текущих правил США, которые рекомендуют самоизоляцию в течение пяти дней и прекращать самоизоляцию через 24 часа после отсутствия повышенной температуры и других симптомов коронавирусной инфекции.