ОТКРЫТИЕ ⟩ Пациент с коронавирусом заразен гораздо дольше, чем предполагалось

В исследовании приняли участие сорок человек с коронавирусной инфекцией. На шестой день после получения первоначального положительного результата теста на Covid-19, у 75 процентов испытуемых антигенный экспресс-тест был положительным. Только у десяти участников исследования результат экспресс-теста был отрицательным на шестой день болезни.

В январе и феврале, в момент проведения исследования, доминирующим штаммом коронавируса был омикрон ВА.1.

Исследователи сосредоточились на 17 людях, у которых также были взяты пробы со слизисых оболочек полости рта и носа на шестой день для более обширного исследования.

Из 17 участников исследования, у 12 человек результат антигенного экспресс-теста оставался положительным и на шестой день. У шести человек также оказался позитивным и результат лабораторного анализа, что на сегодняшний день является лучшим доказательством опасности заражения. Об этом сообщила Лиза Косими, доктор медицинских наук из больницы Бригам в Бостоне и ее коллеги в научном журнале JAMA Network Open.