Данные о здоровье эстонцев станут доступны европейским врачам

Первой присоединившейся к системе страной стала Португалия. Информацию о состоянии здоровья эстонцев могут посмотреть не только в Португалии, но и врачи Люксембурга и Франции. Цель – запустить сервис во всех странах ЕС к 2025 году. Другие европейские страны присоединятся к окружающей среде в ближайшие годы в соответствии со своими техническими возможностями.

По словам директора TEHIK Маргуса Арма, новое техническое решение работает в обоих направлениях: если эстонский врач видит данные о здоровье португальского пациента, врач из Португалии также может получить доступ к сводке данных о здоровье эстонца, который, к примеру, попал в аварию во время поездки.

«Отображается лишь самая важная и актуальная информация о здоровье человека, а не вся история лечения. Данные пациента автоматически переведены на местный язык», – объяснил Арм. «В будущем это позволит врачам по всей Европе быстрее и эффективнее помогать иностранцам, попавшим в беду: к примеру, врач сразу сможет увидеть информацию о лекарственных аллергиях и историю недавных операций», – добавил Арм.

По словам Арма, врачам важно знать, что новое решение является дополнительным, а не полным источником информации для лечения пациента. «Лечение не должно назначаться исключительно на основании информации, найденной на портале – это лишь резюме. Также для просмотра данных о здоровье иностранного пациента, врач должен запросить его устное согласие, за исключением экстренных случаев, когда человек не в состоянии его дать», — пояснил Арм.