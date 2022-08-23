Семейные врачи обратились к жителям Эстонии с важным призывом

«Семейный врач - самый близкий к нам медицинский специалист, поэтому мы рады, что работники службы первичной медицины снова приходят на помощь программе вакцинации. Прежде всего мы хотим защитить группы риска и непривитых людей, поскольку количество госпитализаций пациентов с COVID-19 увеличивается, несмотря на летний период.

Госпитализированные пациенты в возрасте старше 60 лет составляют 82% от общего числа пациентов, поэтому все люди старше 60, а также люди старше 12 лет, у которых повышен риск тяжелого течения COVID-19 из-за какого-либо хронического заболевания, должны как можно скорее начать вакцинацию или получить бустерную дозу», — сказала руководитель отдела первичных медицинских услуг Кассы здоровья Кюлли Фридеманн.

С приближением осени увеличивается и число заболевших. Семейные врачи ожидают, что все относящиеся к группам риска и еще не привившиеся от коронавируса или нуждающиеся в ревакцинации сделают это как можно быстрее. «Сегодня мы знаем, что вакцинация не обеспечивает полной защиты, но болезнь после вакцинации обычно протекает легче и люди не попадают в больницу», – пояснила доктор Элле-Малль Садрак, член правления Союза семейных врачей Эстонии.