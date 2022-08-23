Начиная с этой недели семейные врачи Эстонии приглашают людей пройти вакцинацию в центрах семейных врачей. Вакцинироваться от COVID-19 можно у своего семейного врача, там же можно начать курс вакцинации или получить дополнительную защиту в виде бустерной дозы вакцины, сообщила во вторник BNS пресс-служба Больничной кассы.
Семейные врачи обратились к жителям Эстонии с важным призывом
«Семейный врач - самый близкий к нам медицинский специалист, поэтому мы рады, что работники службы первичной медицины снова приходят на помощь программе вакцинации. Прежде всего мы хотим защитить группы риска и непривитых людей, поскольку количество госпитализаций пациентов с COVID-19 увеличивается, несмотря на летний период.
Госпитализированные пациенты в возрасте старше 60 лет составляют 82% от общего числа пациентов, поэтому все люди старше 60, а также люди старше 12 лет, у которых повышен риск тяжелого течения COVID-19 из-за какого-либо хронического заболевания, должны как можно скорее начать вакцинацию или получить бустерную дозу», — сказала руководитель отдела первичных медицинских услуг Кассы здоровья Кюлли Фридеманн.
С приближением осени увеличивается и число заболевших. Семейные врачи ожидают, что все относящиеся к группам риска и еще не привившиеся от коронавируса или нуждающиеся в ревакцинации сделают это как можно быстрее. «Сегодня мы знаем, что вакцинация не обеспечивает полной защиты, но болезнь после вакцинации обычно протекает легче и люди не попадают в больницу», – пояснила доктор Элле-Малль Садрак, член правления Союза семейных врачей Эстонии.
«Подходящее время для защитной вакцинации — именно сейчас, потому что таким образом можно создать для организма необходимую защиту. Как семейный врач, я призываю всех: если вы откладывали решение о вакцинации, вам обязательно нужно начать действовать уже сейчас. Коронавирус может привести к длительному заболеванию, которое способно нарушать вашу повседневную жизнь еще долгое время после выздоровления. Практический опыт также показывает нам, что люди, принадлежащие к группам риска, болеют тяжелее, и разумно сделать все, чтобы этого не допустить», — подтвердила доктор Садрак.
Любой желающий может записаться на вакцинацию второй бустерной дозой, обратившись в свой центр семейных врачей или воспользоваться соответствующей услугой на сайте дигитальной регистратуры, если с момента, когда человек переболел COVID-19, или со дня проведения последней дозы прошло не менее шести месяцев.
Хотя экспертная комиссия рекомендует, чтобы четвертую дозу в первую очередь делали люди, принадлежащие к группе риска, все не принадлежащие к группе риска также могут сделать прививку. На сайте www.vaktsineeri.ee можно найти информацию обо всех открытых пунктах вакцинации во всех регионах Эстонии, а также о времени их работы и возможности регистрации.
Индивидуально по вопросам вакцинации всех желающих консультируют в первую очередь семейные врачи, но помощь можно получить и у других медицинских работников, проводящих вакцинацию. Медицинскую консультацию можно получить по инфотелефону семейных врачей 1220, а в случае общих вопросов, связанных с вакцинацией, информацию можно получить по государственному информационному телефону 1247 или по телефону обслуживания клиентов Кассы Здоровья +372 669 6630.