Исследование о состоянии здоровья полости рта, проведенное среди взрослых жителей Эстонии, показывает, что они знают о плохом состоянии своей полости рта, но менее половины участников опроса регулярно посещают стоматолога и используют для этой цели компенсации от Больничной кассы.
Опрос: три четверти людей старше 35 лет нуждаются в стоматологической помощи
Выяснилось, что у людей в возрасте от 35 до 44 лет в среднем только половина зубов здоровые, а люди в возрасте 75 лет и старше потеряли две трети своих зубов. Один из авторов методики исследования, доктор Марьо Синиярв, сказала, что результаты клинического обследования более 3300 человек ясно показывают, что поддержание хорошего здоровья полости рта начинается с правильного ухода за полостью рта и зубами и регулярных визитов к зубному врачу.
«С каждым десятилетием жизни доля здоровых зубов уменьшается, а количество отсутствующих зубов увеличивается. Если раньше мы предполагали, что зубы теряются из-за кариеса и его осложнений – таких как воспаление корня зуба, то теперь стала ясна и большая распространенность заболеваний десен среди пациентов», — сказала Синиярв. Осмотры показали, что только четверть людей не нуждалась в лечении заболеваний полости рта в момент исследования.
«Три четверти людей, принявших участие в исследовании, нуждаются в лечении зубов, и почти половине необходимо было удалить зубной камень», — пояснила Синиярв.
Опросники, заполненные в ходе исследования, показали, что сами люди оценивают здоровье своей полости рта как скорее плохое. Более трети оценивают здоровье своей полости рта как довольно плохое или очень плохое. Почти 40% считают, что им определенно нужна стоматологическая помощь прямо сейчас.
Для осмотра зубов и полости рта рекомендуется посещать врача через каждые один-два года. Половина участников опроса заявили, что их последний контрольный визит остался в пределах рекомендованных сроков, однако проверка медицинских счетов из зубных кабинетов, на основании которых частично компенсируется лечение зубов, показывает, что эта доля на самом деле ниже. В 2021 году предназначенной для них компенсацией воспользовалось только 33% людей старше 35 лет.
По словам доверенного врача отдела по связи с партнерами Больничной кассы Тийи Зейго, разница в цифрах может быть частично связана с тем, что Больничная касса получает счета только от зубных клиник-договорных партнеров, в то время как некоторые люди предпочитают обращаться к зубному врачу, у которого нет действующего договора с Больничной кассой. Однако, по словам Зейго, оба показателя посещаемости могли бы быть выше.
«Для поддержания здоровья полости рта и получения консультаций зубного врача каждый должен посещать своего стоматолога не реже одного раза в год и максимально использовать предоставляемые ему льготы. Это помогает предотвратить возникновение более серьезных заболеваний, дальнейшее лечение которых может быть значительно дороже», — сказала Зейго.
В Больничной кассе напомнили, что у договорных партнеров Больничной кассы все взрослые, имеющие медицинскую страховку, могут воспользоваться компенсацией за зубное лечение в размере 40 или 85 евро в год, при этом пациент всегда должен оплачивать не менее 50% счета. Размер компенсации зависит от возраста человека, наличия трудовых отношений и других факторов.
Почти 40% людей заявили, что отсутствие необходимости в стоматологических осмотрах является основной причиной того, что они этого не делают. Другими названными причинами были нехватка денег и боязнь зубных врачей. К зубному врачу обращаются скорее в случае возникновения конкретного симптома или проблемы, а не с профилактической целью.
По мнению зубных врачей, собственные привычки и отношение самого человека играют важную роль в поддержании здоровья полости рта. Если более 85% респондентов подтвердили, что чистят зубы каждый день, то только около 65% людей следуют рекомендации врача чистить зубы и утром, и вечером. Чуть больше половины респондентов признались, что иногда вообще не чистят зубы из-за усталости.
«Чистить зубы каждое утро и вечер, делать перерывы между приемами пищи и избегать перекусов, пить воду в случае жажды, – это простые истины, которые помогают держать здоровье зубов и десен под контролем», – объяснила Синиярв. Она добавила, что не стоит скрывать или стыдиться возникшего заболевания во рту или его симптомов.
«Однако нельзя забывать, что необходимость лечения может возникнуть и по другим причинам, например, при травмах или изменениях слизистой оболочки полости рта. Кровоточивость при чистке зубов или неприятный запах изо рта нельзя оставлять без внимания, так как это симптомы заболеваний, лечить которые нужно как можно быстрее», — добавила она.
Представленные данные взяты из исследования, проводившегося с конца 2019 года по начало 2022 года и выявившего проблемы со здоровьем полости рта у проживающих в Эстонии людей старше 35 лет. Исследование состояло из трех частей: опрос по самооценке своего состояния здоровья, клинического осмотра и радиологического обследования. Всего было заполнено 2715 опросников, проведено 3309 клинических осмотров и просмотрено более 500 рентгенологических снимков.
Исследование проводилось Эстонской ассоциацией стоматологов и Институтом стоматологии Тартуского университета при финансовой поддержке Больничной кассы Эстонии.