Опрос: три четверти людей старше 35 лет нуждаются в стоматологической помощи

По словам доверенного врача отдела по связи с партнерами Больничной кассы Тийи Зейго, разница в цифрах может быть частично связана с тем, что Больничная касса получает счета только от зубных клиник-договорных партнеров, в то время как некоторые люди предпочитают обращаться к зубному врачу, у которого нет действующего договора с Больничной кассой. Однако, по словам Зейго, оба показателя посещаемости могли бы быть выше.

«Для поддержания здоровья полости рта и получения консультаций зубного врача каждый должен посещать своего стоматолога не реже одного раза в год и максимально использовать предоставляемые ему льготы. Это помогает предотвратить возникновение более серьезных заболеваний, дальнейшее лечение которых может быть значительно дороже», — сказала Зейго.

В Больничной кассе напомнили, что у договорных партнеров Больничной кассы все взрослые, имеющие медицинскую страховку, могут воспользоваться компенсацией за зубное лечение в размере 40 или 85 евро в год, при этом пациент всегда должен оплачивать не менее 50% счета. Размер компенсации зависит от возраста человека, наличия трудовых отношений и других факторов.

Почти 40% людей заявили, что отсутствие необходимости в стоматологических осмотрах является основной причиной того, что они этого не делают. Другими названными причинами были нехватка денег и боязнь зубных врачей. К зубному врачу обращаются скорее в случае возникновения конкретного симптома или проблемы, а не с профилактической целью.