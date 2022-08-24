Курессаареской больнице требуются врачи

«Сотрудники Курессаареской больницы примерно одного возраста, и постепенно началась очень болезненная смена поколений. Сегодня это напрямую касается хирургии, для которой мы ищем заведующего отделением, общего хирурга и ортопеда. А если смотреть еще шире, учитывая и дежурства, то у нас острая необходимость взять на работу 10 врачей», – написал Кылли в соцсетях.

По его словам, государство как организатор здравоохранения в 2015 году предложило свое решение, разделив Эстонию на две зоны ответственности региональных больниц, что в значительной мере означает логистическое задание по транспортировке пациента в центры.

«К сожалению, у региональных больниц тоже есть проблемы с кадрами, это оборачивается невозможностью организовать медицинское обслуживание рядом с домом пациента, что, в свою очередь, приводит к ликвидации услуг уездных и общих больниц. С делегированием министерством задачи организации здравоохранения на крупные больницы, ответственность за кадровые проблемы и доступность помощи вне центров переложили на кого-то другого», – сказал руководитель больницы Курессааре.

По словам Мярта Кылли, большой проблемой остается то, что финансируемая за счет налогоплательщиков системы образования Эстония выпускает врачей для Скандинавии. «Данный аспект не был бы болезненным, если бы мы не были последним звеном в свободном перемещении рабочей силы, которая не в состоянии компенсировать отъезд кадров из стран с более низким уровнем заработной платы », – сказал Кылли.