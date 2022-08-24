Сегодня на склад Департамента здоровья поступило 1400 доз вакцины Jynneos, предназначенной для вакцинации против обезьяньей оспы, которой будут прививать лиц, находившиеся в близком контакте с инфицированными. Прививки проводятся в Ляэне-Таллиннской центральной больнице, Северо-Эстонской региональной больнице, Клинике Тартуского университета, Пярнуской больнице или Ида-Вируской центральной больнице.
В Эстонию прибыла вакцина против обезьяньей оспы
HERA является агентством по решению чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения в Европейском Союзе и благодаря сотрудничеству с ними Эстония получила необходимое количество вакцины, сказала вице-канцлер Министерства социальных дел и член совета HERA Хейди Аласепп.
По словам Аласепп, для достижения договоренностей и подписания контрактов между ЕС и производителями требуется некоторое время. В конце июня Департамент здоровья заключил необходимый договор на получение в дар вакцин. Официальную оценку о количестве вакцин дали врачи-инфекционисты и Комиссия по иммунопрофилактике, действующая при Министерстве социальных дел.
Со склада Департамента здоровья 800 доз вакцин распределятся по больницам, где гарантируются условия хранения при температуре -20 °C +/-5 °C. 600 доз останутся на складе Департамента здоровья и будут выдаваться по мере необходимости.
«Появление вакцины против обезьяньей оспы является хорошей новостью для Эстонии, поскольку подавляющее большинство жителей Эстонии в возрасте до 40 лет не имеют иммунитета против оспы. Вакцинация помогает ограничить дальнейшее распространение болезни и защитить наиболее уязвимые группы риска», – сказала заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.
В Европе зарегистрировано почти 17 000 случаев заболевания, и это число растет, поэтому HERA закупила в общей сложности более 160 000 доз вакцины для всех государств-членов, заявила комиссар Европейской комиссии по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес. Она добавила, что в ближайшем будущем ожидается ускорение поставок.
В Эстонии вакцинируют только тех, кто был в близком контакте с зараженными обезьяньей оспой, что подразумевает проживание под одной крышей с человеком, зараженным обезьяньей оспой, контакта с кожей, слизистой оболочкой и зараженными предметами больного человека (например, одежда, постельное белье, туалет) или контакт с инфекционным материалом, например, в лаборатории.
Для профилактики заболевания рекомендуется введение вакцины в течение четырех дней после тесного контакта с больным человеком. Если вакцину вводят через 4–14 дней после тесного контакта, вакцинация может уменьшить симптомы болезни, но может не предотвратить ее.
Медицинские работники и работники лабораторий, которые использовали надлежащие средства индивидуальной защиты при работе с образцами, не считаются близкими контактами. Как правило, сослуживцы или попутчики заболевшего также не считаются близкими контактами, поскольку не имеют близкого контакта с инфицированным человеком.
Целевые группы для вакцинации
1) лица, имевшие тесный контакт с больным в период опасности заражения*, особенно лица, проживающие под одной крышей с больным, и половые партнеры;
2) медицинские работники, которые без использования средств индивидуальной защиты находились в непосредственном контакте с больным обезьяньей оспой в период опасности заражения*;
3) работники лабораторий, имевшие профессиональный контакт с инфекционным материалом при работе с инфекционным материалом оспы обезьян (например, проникающие ранения кожи, поломка средств индивидуальной защиты и другие).
*Период опасности заражения начинается за двое суток до появления симптомов и продолжается до момента, пока сыпь не покроется корочками и они не сойдут.
Как вводится вакцина Jynneos?
1) Лица в возрасте 18-43 лет и лица с ослабленным иммунитетом старше 18 лет вакцинируются двумя дозами. Первая доза вводится в течение 14 дней после заражения, но предпочтительно в течение первых четырех дней. Вторая доза вводится через 28 дней после первой дозы.
2) Лица в возрасте 44 лет и старше вакцинируются однократной дозой в течение 14 дней после заражения, но предпочтительно в течение первых четырех дней. Вторую дозу не вводят. Исключение составляют работники лабораторий, работающие с материалами с подозрением на обезьянью оспу, которым вводят две дозы после контакта, независимо от возраста.
Вакцина Jynneos, предоставленная Европейской комиссией, представляет собой ослабленную живую вакцину третьего поколения, содержащую живую модифицированную форму вируса «vaccinia Ankara». Комитет по лекарственным средствам для человека (CHMP) Европейского департамента лекарственных средств (EMA) выпустил рекомендацию по использованию вакцины Jynneos против обезьяньей оспы 22 июля этого года.
Европейская комиссия безвозмездно предоставляет вакцину, исходя из принципа, согласно которому страны с самым высоким уровнем заболеваемости в первую очередь получат большее количество вакцин. Та же вакцина против оспы продается в Европе под названием Imvanex, но она не сразу стала доступной. Чтобы быстро контролировать возможные вспышки заболеваний, совместным решением государств-членов была закуплена вакцина Jynneos, зарегистрированная в США, 1400 доз которой поступит в Эстонию.
По состоянию на 24 августа в Эстонии 10 человек получили подтвержденный диагноз обезьяньей оспы обезьян. Пациенты – мужчины в возрасте от 21 до 45 лет, все из которых имели рискованное сексуальное поведение. У больных выявляли высыпания в области половых органов и паха, лихорадку, увеличение лимфатических узлов и боль в мышцах. Большинство из заболевших ранее были в зарубежной поездке или контактировали с человеком, прибывшим из-за границы.