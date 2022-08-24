В Эстонию прибыла вакцина против обезьяньей оспы.

2) Лица в возрасте 44 лет и старше вакцинируются однократной дозой в течение 14 дней после заражения, но предпочтительно в течение первых четырех дней. Вторую дозу не вводят. Исключение составляют работники лабораторий, работающие с материалами с подозрением на обезьянью оспу, которым вводят две дозы после контакта, независимо от возраста.

Вакцина Jynneos, предоставленная Европейской комиссией, представляет собой ослабленную живую вакцину третьего поколения, содержащую живую модифицированную форму вируса «vaccinia Ankara». Комитет по лекарственным средствам для человека (CHMP) Европейского департамента лекарственных средств (EMA) выпустил рекомендацию по использованию вакцины Jynneos против обезьяньей оспы 22 июля этого года.

Европейская комиссия безвозмездно предоставляет вакцину, исходя из принципа, согласно которому страны с самым высоким уровнем заболеваемости в первую очередь получат большее количество вакцин. Та же вакцина против оспы продается в Европе под названием Imvanex, но она не сразу стала доступной. Чтобы быстро контролировать возможные вспышки заболеваний, совместным решением государств-членов была закуплена вакцина Jynneos, зарегистрированная в США, 1400 доз которой поступит в Эстонию.

По состоянию на 24 августа в Эстонии 10 человек получили подтвержденный диагноз обезьяньей оспы обезьян. Пациенты – мужчины в возрасте от 21 до 45 лет, все из которых имели рискованное сексуальное поведение. У больных выявляли высыпания в области половых органов и паха, лихорадку, увеличение лимфатических узлов и боль в мышцах. Большинство из заболевших ранее были в зарубежной поездке или контактировали с человеком, прибывшим из-за границы.