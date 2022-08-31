В Эстонию прибыла вакцина от гриппа: группы риска получат бесплатные прививки

Вакцины Influvac и Vaxigrip на предстоящий сезон подходят всем людям старше шести месяцев, а назальный спрей против гриппа предназначен для детей и молодежи в возрасте от 2 до 18 лет. Вакцинация бесплатна для групп риска по гриппу, определенных Кассой здоровья.

Каждый год циркулируют вирусы гриппа, отличные от предыдущих, поэтому ревакцинацию необходимо проводить каждый год. Пик заболеваемости обычно приходился на период с октября по январь, но пандемия коронавируса изменила частоту возникновения болезни.

Инъекционные вакцины содержат разрушенный инактивированный вирус гриппа, который дает организму возможность научиться распознавать патоген и реагировать на него. Назальный спрей содержит живую аттенуированную вакцину, рекомендуемая доза составляет по одному впрыскиванию в каждую ноздрю.

Частные медицинские учреждения сотрудничают с Кассой здоровья в вопросах вакцинации от гриппа. По словам доктора Андреаса Абеля, медицинского директора врачебного центра Qvalitas, группы риска должны быть особенно ответственны в отношении вакцинации, потому что у них больше вероятность развития серьезных осложнений при заражении гриппом.

«Понятно, что в последние годы основное внимание уделяется коронавирусам, но я хотел бы напомнить, что и хорошо знакомый нам грипп может оказаться серьезным заболеванием. Лучший способ обезопасить себя и избежать осложнений от болезней – это ранняя вакцинация от тех болезней, от которых это возможно. Вакцинация против гриппа обычно помогает предотвратить болезнь с эффективностью 40-60 процентов. Не нужно идти на риск, нужно защитить себя и здоровье своих близких и убедиться, что вы защищены от вируса, сделав прививку».