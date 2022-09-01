Детский фонд Клиники Тартуского университета в очередной раз обратился к неравнодушным людям за помощью.
Шестилетнему Армину нужна помощь добрых людей!
«Пожалуйста, помогите Армину продолжать посещать столь необходимые терапии и получить лекарство, которое ему действительно помогает! Местное самоуправление ребенка, Управа района Хааберсти, обязанностью которой является помогать нуждающимся в помощи, не нашло способа поддержать Армина. Было сказано, что они поддерживают мероприятия, а не нуждающихся детей», – говорится в сообщении.
Армин – 6-летний ребенок с тяжелой формой инвалидности, у которого отсутствует речь и у которого также диагностировано нарушение активности и внимания. Основными проблемами мальчика являются постоянное беспокойство, плохая управляемость, отсутствие стабильности и чувства опасности, также ребенок нуждается в постоянном присмотре и помощи в повседневных делах, таких как кормление и одевание. Кроме того, у Армина хронические проблемы со сном.
Но Армин всегда любил музыку. «У него есть любимая мелодия, которую он напевает снова и снова еще с тех времен, когда был совсем малышом, — говорит мама Армина Кадри, — так как у нас дома есть пианино, я часто играю для него эту мелодию и вижу, что музыка – это тот язык, который трогает его. Он слушает ее и пробует подпевать, и сам активно пытается играть на пианино. Музыка — это отдушина, благодаря которой можно найти общий язык с ребенком».
Последние два года Армин посещает музыкальную терапию, рекомендованную его лечащим врачом, где ребенок может выражать себя, работать со своими эмоциями и понимать их в безопасной среде. Кроме того, музыкальная терапия помогает поддерживать развитие у ребенка способности сосредотачиваться и концентрироваться, развивать речь и социальные навыки, а также снижать тревогу.
За два года терапии Армин стал намного смелее и научился лучше выражать свои потребности, но ему по-прежнему нужна помощь в ощущении границ, слушании и концентрации внимания. Все это можно поддерживать в музыкальной среде, и наилучших результатов можно добиться только при регулярной терапии, но из-за увеличившихся расходов семье не по силам платить за еженедельную терапию.
Кроме того, Армину необходим Интунив - препарат от синдрома дефицита внимания и гиперактивности. За все время мальчик испробовал различные виды препаратов от СДВГ, но Интунив оказался единственным, который действительно помогает и у которого нет неприятных побочных эффектов. Благодаря этому лекарству у ребенка улучшилась сосредоточенность и облегчились проблемы со сном – Армин впервые проспал всю ночь без просыпаний. Поскольку на фоне применения препарата состояние ребенка значительно стабильнее, ему показано и дальнейшее его использование, но есть одно «но».
Несмотря на несколько исследований, доказывающих, что Интунив помогает облегчить симптомы СДВГ у детей и подростков, Больничная касса не возмещает расходы на это лекарство.
Поэтому семья Армина и лечащий врач обратились к местному самоуправлению – районной управе Хааберсти – с просьбой о помощи, в надежде, что последняя поймет необходимость терапии и лекарств при СДВГ и протянет руку помощи мальчику. Поможет хоть немного, потому что любая поддержка, какой бы маленькой она ни была, — это большое подспорье для семьи... Однако управа Хааберсти отказала в помощи, объяснив это тем, что они выделяют поддержку мероприятиям, а не для нуждающимся детям.
Теперь семья Армина осталась со своей проблемой наедине.
Еженедельная музыкальная терапия и необходимое ребенку лекарство Интунив стоят в общей сложности 3744 евро в год. «Дорогие жертвователи, пожалуйста, придем на помощь маленькому Армину и поможем ему продолжить необходимую терапию и прием лекарства!» – призывает Фонд.
Армину можно помочь, сделав пожертвование на благотворительный номер счета Детского фонда, указав в пояснении «Armin»
Имя получателя: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Luminor IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813
Coop IBAN EE824204278603586607
или позвонив на благотворительные телефонные номера Детского фонда. Сумма пожертвования будет добавлена к телефонному счету за текущий месяц:
позвонив 900 5025, жертвуешь 5 евро
позвонив 900 5100, жертвуешь 10 евро
позвонив 900 5500, жертвуешь 50 евро