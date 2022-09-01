Шестилетнему Армину нужна помощь добрых людей!

«Пожалуйста, помогите Армину продолжать посещать столь необходимые терапии и получить лекарство, которое ему действительно помогает! Местное самоуправление ребенка, Управа района Хааберсти, обязанностью которой является помогать нуждающимся в помощи, не нашло способа поддержать Армина. Было сказано, что они поддерживают мероприятия, а не нуждающихся детей», – говорится в сообщении.

Армин – 6-летний ребенок с тяжелой формой инвалидности, у которого отсутствует речь и у которого также диагностировано нарушение активности и внимания. Основными проблемами мальчика являются постоянное беспокойство, плохая управляемость, отсутствие стабильности и чувства опасности, также ребенок нуждается в постоянном присмотре и помощи в повседневных делах, таких как кормление и одевание. Кроме того, у Армина хронические проблемы со сном.

Но Армин всегда любил музыку. «У него есть любимая мелодия, которую он напевает снова и снова еще с тех времен, когда был совсем малышом, — говорит мама Армина Кадри, — так как у нас дома есть пианино, я часто играю для него эту мелодию и вижу, что музыка – это тот язык, который трогает его. Он слушает ее и пробует подпевать, и сам активно пытается играть на пианино. Музыка — это отдушина, благодаря которой можно найти общий язык с ребенком».