Галерея ⟩ За операциями на голеностопном суставе в Клиникуме Тартуского университета следили по всему миру

Доктор Рипс ответил, что грань между спортом и активным образом жизни довольно тонкая: «Например, пациент, которого оперировал профессор Ник Ван Дейк, получил травму во время горного похода. Причиной его травмы стало стечение неблагоприятных обстоятельств».

Ежедневно в отделение экстренной медицины Клиникума поступают десятки пациентов с травмами голеностопного сустава. «Скорее всего, еще с десяток людей ежедневно сталкиваются с вывихом, но не обращаются к врачу, – считает доктор Рипс. – У большинства из них никогда не возникает серьезных проблем. Только некоторым пациентам, у которых развиваются более серьезные проблемы, требуется сложное лечение».

Почему лучшие специалисты мирового уровня приехали оперировать в Тарту? По словам доктора Рипса, дело не в сложности операций и не в том, что эстонские хирурги не способны их выполнять. «Идея тренинга – показать, как работают лучшие хирурги, поскольку их метод проведения операций может чем-то отличаться от других. Для распространения информации, – сказал он. – Лучшие хирурги, посетившие Тарту, входят в нашу социальную сеть и являются нашими хорошими знакомыми».

Спасет хорошая физическая форма

Как избежать проблем с голеностопным суставом и не оказаться на операционном столе?