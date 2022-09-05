На прошлой неделе семи пациентам, находившимся в отделении дневной хирургии Клиникума Тартуского университета, были проведены операции на голеностопном суставе на глазах у десятка ортопедов со всего мира.
Галерея ⟩ За операциями на голеностопном суставе в Клиникуме Тартуского университета следили по всему миру
Семь операций были частью мероприятия «Дни live-хирургии», организованного отделением спортивной травматологии Клиникума Тартуского университета. Помимо ортопедов из Эстонии, Литвы и Латвии, на операциях присутствовали ведущие хирурги мира: профессор Ник ван Дейк из Нидерландов и профессор Йон Карлссон из Швеции.
Во время таких трансляций специалисты могли наблюдать за проведением артроскопических и эндоскопических операций с пояснениями и обратной связью, параллельно слушая лекции. По словам заведующего отделением спортивной травматологии Клиникума Тартуского университета Лехо Рипса, мероприятие было поистине уникальным как благодаря участникам, так и благодаря программе.
Несчастный случай в горах
Профессор Ник ван Дейк, известный на международной арене как исследователь и новатор методов хирургического лечения голеностопного сустава, провел замену костно-хрящевого дефекта голеностопного сустава небольшим имплантатом, который был изготовлен лично для пациента. Одна такая операция уже была проведена в Клиникуме в феврале этого года, а у ближайших соседей – в странах Балтии и в Финляндии – такого опыта пока нет.
Операция длилась полтора часа. Однако, по словам доктора Рипса, этому предшествовала почти полугодовая подготовительная работа: требовалось понять, подходит ли пациенту метод лечения, согласен ли пациент на операцию и превышает ли польза от операции возможные риски. Операция прошла с полным успехом.
По словам доктора Рипса, сейчас в Эстонии тысячи пациентов с жалобами на голеностопный сустав. Почему эти проблемы так распространены и затрагивают ли они только спортсменов?
Доктор Рипс ответил, что грань между спортом и активным образом жизни довольно тонкая: «Например, пациент, которого оперировал профессор Ник Ван Дейк, получил травму во время горного похода. Причиной его травмы стало стечение неблагоприятных обстоятельств».
Ежедневно в отделение экстренной медицины Клиникума поступают десятки пациентов с травмами голеностопного сустава. «Скорее всего, еще с десяток людей ежедневно сталкиваются с вывихом, но не обращаются к врачу, – считает доктор Рипс. – У большинства из них никогда не возникает серьезных проблем. Только некоторым пациентам, у которых развиваются более серьезные проблемы, требуется сложное лечение».
Почему лучшие специалисты мирового уровня приехали оперировать в Тарту? По словам доктора Рипса, дело не в сложности операций и не в том, что эстонские хирурги не способны их выполнять. «Идея тренинга – показать, как работают лучшие хирурги, поскольку их метод проведения операций может чем-то отличаться от других. Для распространения информации, – сказал он. – Лучшие хирурги, посетившие Тарту, входят в нашу социальную сеть и являются нашими хорошими знакомыми».
Спасет хорошая физическая форма
Как избежать проблем с голеностопным суставом и не оказаться на операционном столе?
«Единственная возможность избежать таких проблем – хорошая физическая форма», – ответил доктор Лехо Рипс. «Если вы физически активны и поддерживаете вес в норме, то у вас хорошее чувство равновесия и сильный мышечный корсет. Никаких трюков здесь нет. Не то чтобы для избежания травм голеностопного сустава были одни приемы, а коленного – другие. Ни один сустав не является более или менее важным, чем другой. Вы должны заниматься своим телом комплексно».