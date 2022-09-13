Министерство социальных дел позволит продолжать работу, находясь на больничном

В ходе анализа, проведенного вместе с социальными партнерами и представителями нескольких медицинских специальностей, выяснилось, что наиболее эффективным и поддерживающим решением для восстановления здоровья человека является обеспечение для него возможности продолжить работать неполный рабочий день после 60-го дня отпуска по болезни и в течение этого времени иметь доступ к вспомогательным услугам на рынке труда.

Семейными врачами выдаются 90 процентов продолжительных больничных листов. «Чаще всего люди нуждаются в длительном больничном после травмы или в случае проблем с душевным здоровьем. В обоих случаях важно, чтобы человек не оставался без работы слишком долго. При этом резко приступить к работе на полный рабочий день может оказаться непросто, поэтому мы приветствуем возможность постепенного возвращения.

Случается, что причиной отсутствия человека на рабочем месте является среда, в которой он трудится. Хотим подчеркнуть, что крайне важно заниматься ее развитием, а также находить возможности, которые помогут человеку быстрее восстановиться и предотвратить получение длительного больничного», – пояснила член правления Общества семейных врачей Эстонии Кармен Йоллер.

Если человек продолжит работать неполный рабочий день или выполнять упрощенные обязанности, Больничная касса будет выплачивать компенсацию разницы в заработной плате. По расчетам министерства, помимо того, что человек будет получать более высокий доход (100% вместо 70% пособия по болезни с компенсацией разницы в заработной плате), новая система также будет менее затратной для бюджета медицинского страхования.