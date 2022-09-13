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Министерство социальных дел позволит продолжать работу, находясь на больничном

rus.postimees.ee
Министерство социальных дел позволит продолжать работу, находясь на больничном
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Министерство социальных дел.
Министерство социальных дел. Фото: LIIS TREIMANN /PM/SCANPIX BALTICS

Министерство предлагает разработать систему, которая позволила бы продолжать работать неполный рабочий день или выполнять упрощенные обязанности и во время больничного, действующего более двух месяцев. Это дало бы человеку возможность сохранить связь с трудовой жизнью и предотвратить развитие стойкой нетрудоспособности.

Начиная с 61-го дня больничного листа можно было бы разрешить человеку работать неполный рабочий день ​​или выполнять более простые обязанности, если это сочтет возможным лечащий врач, при необходимости приняв решение совместно с врачом по гигиене труда. Работодатель будет получать необходимую информацию и, по возможности, создавать условия труда, соответствующие состоянию здоровья работника.

Во время действия больничного листа работник будет получать компенсацию разницы в заработной плате, при необходимости поддержку из фонда по безработице, а также иметь доступ к услугам, поддерживающим работоспособность, таким, как профессиональная реабилитация, адаптация рабочих помещений и оборудования.

Подсчитано, что ежегодно такой возможностью могли бы воспользоваться 5000-6000 человек. Почти 20 000 человек в год находятся на больничном более двух месяцев.

«Сейчас во время действия больничного человек не может работать, даже если он этого хочет, чувствует в себе силы, и лечащий врач считает это возможным. В то же время общеизвестно, что работа важна не только с точки зрения материального обеспечения. Работа дает человеку возможность ощущать себя достойным членом общества, то есть оказывает важное влияние на физическое и душевное здоровье, – заявил министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон. – Мы хотим дать людям уверенность в том, что при желании они смогут поддерживать связь с профессиональной частью жизни, а также предотвратить риск долговременного ухода с рынка труда».

В ходе анализа, проведенного вместе с социальными партнерами и представителями нескольких медицинских специальностей, выяснилось, что наиболее эффективным и поддерживающим решением для восстановления здоровья человека является обеспечение для него возможности продолжить работать неполный рабочий день после 60-го дня отпуска по болезни и в течение этого времени иметь доступ к вспомогательным услугам на рынке труда.

Семейными врачами выдаются 90 процентов продолжительных больничных листов. «Чаще всего люди нуждаются в длительном больничном после травмы или в случае проблем с душевным здоровьем. В обоих случаях важно, чтобы человек не оставался без работы слишком долго. При этом резко приступить к работе на полный рабочий день может оказаться непросто, поэтому мы приветствуем возможность постепенного возвращения.

Случается, что причиной отсутствия человека на рабочем месте является среда, в которой он трудится. Хотим подчеркнуть, что крайне важно заниматься ее развитием, а также находить возможности, которые помогут человеку быстрее восстановиться и предотвратить получение длительного больничного», – пояснила член правления Общества семейных врачей Эстонии Кармен Йоллер.

Если человек продолжит работать неполный рабочий день или выполнять упрощенные обязанности, Больничная касса будет выплачивать компенсацию разницы в заработной плате. По расчетам министерства, помимо того, что человек будет получать более высокий доход (100% вместо 70% пособия по болезни с компенсацией разницы в заработной плате), новая система также будет менее затратной для бюджета медицинского страхования.

Если бы 5000 человек воспользовались возможностью частичной работы, расходы по компесациям снизились бы почти на 5 миллионов евро. Эту сумму можно использовать для оплаты медицинских услуг.

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