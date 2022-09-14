Расширился круг людей, которые могут привиться от гриппа бесплатно

«Грипп – это острое вирусное заболевание, его тяжелое течение и осложнения могут представлять серьезную угрозу для входящих в группу риска людей. Поэтому с целью снизить заболеваемость и количество преждевременных смертей с этой осени вакцина против гриппа станет бесплатной для всех уязвимых целевых групп», – сказал Петерсон.

Эстония является одной из стран Европейского союза с самой высокой смертностью от осложнений после гриппа, в связи с чем этой осенью увеличится доступность бесплатной вакцины. С середины октября бесплатная вакцина против гриппа будет доступна получателям общих и специальных попечительских услуг, всем лицам старше 60 лет, беременным, детям в возрасте от шести месяцев до семи лет и несовершеннолетним, входящим в группу риска.

К группе риска причисляются те несовершеннолетние, у которых из-за состояния здоровья высокий риск тяжелого течения заболевания – дети с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, иммунодефицитом, сахарным диабетом или обструктивной болезнью легких. Кроме того, в конце мая эксперты рекомендовали расширить бесплатную вакцинацию от гриппа на всех людей старше 60 лет.

По оценке ученых Тартуского университета, наибольшему риску развития осложнений от гриппа подвержены дети, пожилые люди, беременные и люди, страдающие хроническими заболеваниями. В течение последних десяти лет от гриппа умерло более 300 человек, среди них восемь детей, у которых были серьезные сопутствующие заболевания. По данным Института развития здоровья и Больничной кассы, в сезон 2021/2022 года гриппом заболели 15 272 человека, из которых в стационарном лечении нуждались 385, еще десять скончались от осложнений.

До сих пор бесплатная вакцинация от гриппа была доступна людям, которые круглосуточно нуждаются в услугах по уходу, а с осени 2021 года – всем жителям старше 65 лет.