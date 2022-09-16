Семейный врач и дежурный терапевт Раквереской больницы Майре Сууркиви рассказывает о том, опасна ли вакцинация для людей с хроничекими заболеваниями, а также перечисляет те хронические болезни, с которыми Covd-19 переносится сложнее всего.
Семейный врач ⟩ Опасна ли вакцинация, если у человека есть хронические заболевания?
– Опасна ли вакцинация для людей из группы риска?
– Начнем с того, что вакцинация считается одним из самых безопасных медицинских вмешательств, и я могу подтвердить, что любая вакцинация, в том числе вакцинация против коронавируса, безопасна для большинства людей с хроническими заболеваниями и пожилых людей. Для человека, страдающего серьезным хроническим заболеванием, более опасно заболеть острым заболеванием, будь то COVID-19, другая вирусная или бактериальная инфекция, грипп или же неинфекционное острое заболевание – такое как аппендицит или серьезная травма. Перенесение COVID-19 определенно опаснее, чем прохождение вакцинации.
В большинстве случаев COVID-19 изменяет течение хронического заболевания и часто приводит к ряду ранних и поздних осложнений. Перенесение острого заболевания также истощает организм, но резервы организма человека, страдающего хроническим заболеванием, и пожилых людей меньше, баланс в организме более хрупок, и состояния, требующие медицинского вмешательства, могут вызвать большую потребность в помощи врачей или даже привести к смерти. Это может случиться даже в таких случаях, когда болезнь (или болезни) человека хорошо контролируются лечением. В ходе своей работы во время дежурств я вижу, что большинство нуждающихся в госпитализации или в обращении в отделение скорой помощи из-за COVID-19 – это люди с хроническими заболеваниями и пожилые люди, которые не были привиты или не получили бустерные дозы.
У нас в стране все еще много людей из группы риска, которым не сделана третья инъекция вакцины, не говоря уже о четвертой. Этим людям я рекомендую сделать прививку как можно скорее. К сожалению, одна или две дозы вакцины в сочетании с перенесением COVID-19 не обеспечивают человека достаточной защитой от тяжелой формы течения заболевания и, в худшем случае, от смерти. Люди, привитые тремя дозами, уже реже попадают в больницу, но при определенных условиях (хронические заболевания и возраст) иммунитет человека оказывается недостаточно сильным и устойчивым, и таким людям необходимо пройти вакцинацию четвертой дозой.
Люди надеются, что специфические вакцины против штамма коронавируса Омикрон поступят в страну осенью, однако данные вакцины не сильно отличаются от вакцин, которые используются в настоящее время. Обе вакцины повышают иммунную защиту, и, поскольку мы должны «бежать наперегонки» с темпами распространения вируса, я рекомендую людям из группы риска как можно скорее получить первую и вторую бустерные дозы, а не ждать специфических вакцин против определенных штаммов.
На фоне вакцинации также стоит прислушаться к рекомендациям Научного совета, поскольку к их подготовке подходят серьезно и такие рекомендации не основаны на чувствах, мнениях или опыте одного человека. Рекомендации Научного совета подкреплены научными исследованиями и статистическим анализом, которые ясно показывают, что бустерная доза вакцины необходима и безопасна.
– Какие хронические заболевания подвергают человека повышенному риску к заболеванию COVID-19?
– В первую очередь необходимо помнить, что даже если входящие в группу риска люди легко переносят COVID-19, любая острая инфекция, в том числе коронавирус, определенно ухудшает течение основного заболевания человека.
Из заболеваний опасны все наиболее распространенные хронические заболевания, в основном это болезни сердца и кровеносной системы, перенесенный инфаркт и инсульт, высокое кровяное давление и сердечная недостаточность. Кроме вышеперечисленных к опасным заболеваниям относятся и заболевания, связанные с обменом веществ, особенно диабет. Опасны и такие реже встречающиеся состояния, как недостаточность щитовидной железы и коры надпочечников, а также печеночная и почечная недостаточность.
Состояния, связанные с дыхательной системой, такие как хроническая обструктивная болезнь легких, апноэ во сне, бронхоэктазы (т.е. необратимое расширение бронхов), саркоидоз и астма, также могут представлять опасность. Все состояния, связанные с иммунной недостаточностью, могут сделать заболевание более тяжелым – такому риску подвергаются люди с пересаженными органами, ВИЧ-позитивных людей и заболевших СПИДом, а также всех людей, получающих биологическое и химиотерапевтическое лечение. Кроме того, более тяжелому течению заболевания коронавирусом способствуют дегенеративные заболевания нервной системы – такие как различные виды деменции, болезнь Паркинсона и рассеянный склероз.
Ожирение является очень серьезным фактором риска для тяжелого перенесения COVID-19, длительного течения заболевания, его поздних осложнений (особенно тромботических) и смерти. В моей практике бывали случаи, когда у человека нет ни одной записи в дигитальной медицинской карте, ранее он не обращался к врачу, его давление было в норме, и единственное состояние, являющиеся причиной перевода в реанимацию является ожирение. Кстати, у тучных людей очень часто бывает невыявленное апноэ во сне, что значительно увеличивает риск тяжелого перенесения заболеваний.
И, конечно же, группой риска являются уязвимые люди очень преклонного возраста или из-за серьезной болезни, либо из-за глубокой старости. Если у них (неважно по какой причине) поднимается температура или они оказались прикованными к постели, то все это вместе резко увеличивает риск развития осложнения или смерти. На Портале пациентов www.digilugu.ee любой желающий может проверить, относится ли он к группе риска и по какой причине.
– Вы упомянули диабет. Увеличилось ли диагностирование диабета из-за эпидемии коронавируса?
– В отделении скорой помощи я часто вижу случаи с умеренно повышенным уровнем сахара в крови даже у пациентов без диагноза диабета. Это может быть связано со стрессовой реакцией в организме человека вследствие острого заболевания и эмоционального напряжения. Все острые заболевания, включая и COVID-19, имеют тенденцию вызывать колебания уровня сахара у диабетиков. Если мы впервые видим значительно повышенный уровень сахара в крови на фоне COVID-19 и в дальнейшем диагностируем сахарный диабет, то, на мой взгляд, за этим стоит невыявленный или уже контролируемый диабет, который выходит из-под контроля на фоне острой инфекции.
Я полагаю, что реальная картина именно такая, потому что согласно данным своего регистра я не заметила, чтобы диагностирование диабета каким-либо образом увеличилась. Однако заметно, что в случае уже диагностированного диабета контроль над заболеванием ухудшился. С одной стороны, люди не ходили на профилактические осмотры в плановом порядке, потому что плановые приемы были приостановлены во время пандемии. С другой стороны, люди часто испытывали большое психоэмоциональное напряжение, повышающее уровень сахара в крови организма. Я также знаю случаи, когда люди сами корректировали лечение диабета и не покупали некоторые лекарства, потому что столкнулись с финансовыми трудностями или потеряли свою медицинскую страховку из-за COVID-19.
Мне не попадались письменные источники о том, что перенесение COVID-19 вызывает диабет II типа. Однако из прошлого известно, что, вероятно, существует связь между диабетом I типа и заболеванием вирусной инфекцией. Однако нет никакой связи между вакцинацией любой вакциной и против любого заболевания с развитием диабета I типа.
– Если рассматривать заболевания дыхательных путей (такие как астма), действительно ли у астматиков более высокий риск к COVID-19?
– При всех заболеваниях, которые поражают либо легочную ткань, либо дыхательные пути, перенесение COVID-19 особенно опасно. В случае астмы воспаление возникает в дыхательных путях человека, а не в самой легочной ткани. Все вирусы, вызывающие раздражение верхних или нижних дыхательных путей, также могут обострять течение астмы, особенно в первые дни болезни. Я не заметила, чтобы у астматиков чаще встречался COVID-19, но кашель у этих людей, как правило, длится значительно дольше, чем у здорового человека, который заразился коронавирусом. Исключение составляют люди с тяжелым течением астмы, особенно те, кто получают биологическую терапию.
Люди, у которых диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), определенно тяжелее переносят COVID-19. В первую очередь ХОБЛ – это болезнь курильщиков, но ею могут заболеть и те, кто провел годы в пыльной или перегруженной химикатами среде. Учитывая все упомянутые факторы и данные моего регистра я могу отметить, что часто в случае острой формы COVID-19 у человека находят ранее недиагностированную астму или хроническую обструктивную болезнь легких.
– Каковы наиболее распространенные осложнения, которые может вызвать COVID-19?
– Наиболее распространенным состоянием является усталость по неопределенным причинам, на которую жалуются как больные с хроническими заболеваниями, так и здоровые люди. Довольно часто в течение нескольких недель после болезни ощущается сильная усталость, снижение способности переносить физическую нагрузку, перепады настроения, трудности с концентрацией внимания, нарушения сна или повышенная потребность во сне.
Если говорить о более серьезных осложнениях, то вирус SARS-COV-2 определенно способствует развитию различных тромботических осложнений даже через несколько месяцев после перенесенного острого заболевания. В случае с вирусом гриппа давно известна его связь с образованием тромбов, но в случае с COVID-19 данный риск намного выше, а наиболее частыми осложнениями являются инфаркт, инсульт и тромбоэмболия легочных артерий.
Описывались такие физические жалобы, как колебания артериального давления, головокружение и чувство обморока, учащенное сердцебиение, легкие и умеренные головные боли, нарушения обоняния и вкуса, раздражающий кашель и периодическая заложенность носа. Однако отмечено и такое странное явление – когда человек обращается с этими жалобами к врачу, все его показатели в основном находятся на нормальном уровне, а результаты анализов и обследований также в порядке.
Если вышеупомянутые жалобы длятся дольше восьми недель, следует рассмотреть вариант того, не является ли это состояние длительно текущей формой COVID-19, диагностика которого требует выполнения определенных критериев и сотрудничества с врачами-специалистами.