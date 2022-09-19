В этом году в Эстонии диагностировали более 2000 случаев клещевого боррелиоза

В Таллинне диагностировали 333 случая клещевого боррелиоза, в Харьюмаа 175, в Тартумаа 164, в Пярнумаа 152, на Сааремаа 137, в Вильяндимаа 71, в Ляэне-Вирумаа 58, в Вырумаа 53, в Пылвамаа 52, в Йыгевамаа 46, на Хийумаа и в Рапламаа по 34, в Валгамаа 27, в Ляэнемаа 26, в Ида-Вирумаа 20, в Ярвамаа 11 и в Нарве четыре случая.

В Таллинне диагностировали 17 случаев клещевого энцефалита, в Пярну 14, в Тарту 8, в Харьюмаа и Пылвамаа по 7, на Сааремаа 6, в Вырумаа 4, в Ляэне-Вирумаа, Йыгевамаа и Вильяндимаа по 3, а в Ида-Вирумаа, Нарве, Валгамаа и Рапламаа по одному случаю.

Клещи вызывают у человека два тяжелых заболевания: клещевой боррелиоз и клещевой энцефалит. Существует вакцина от клещевого энцефалита, но нет вакцины от клещевого боррелиоза (болезни Лайма).