Министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс и министр здравоохранения Латвии Даниэлс Павлютс подписали соглашение об улучшении доступности служб экстренной помощи в приграничной зоне. Благодаря сотрудничеству служб скорой помощи Эстонии и Латвии можно будет быстрее прийти на помощь людям и отреагировать на возможные крупные аварии.
Эстония и Латвия заключили важное соглашение: экстренная помощь станет доступнее
«Каждый человек бесценен, а от потерянной секунды может зависеть дальнейшая жизнь человека. Тесное сотрудничество между эстонскими и латвийскими службами скорой помощи крайне важно для людей, живущих в приграничных районах. Они могут быть уверены в том, что в случае неожиданной проблемы со здоровьем или несчастного случая они смогут быстро получить помощь, независимо от того, находится ли ближайшая машина скорой помощи на эстонской или латвийской стороне, – сказал министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон. – Кроме того, мы будем лучше подготовлены к возможным крупным авариям. Например, в случае аварии с большим количеством пострадавших в приграничной зоне центр тревоги сможет быстро привлечь ресурсы латвийской скорой помощи для оказания помощи пострадавшим, а также госпитализировать их в латвийские больницы. Мы точно так же готовы отреагировать на сигналы бедствия соседей и прийти к ним на помощь в кратчайшие сроки. Мы маленькие страны, и хорошее сотрудничество с нашими соседями очень важно».
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, одна из важнейших задач государства заключается в том, чтобы в любом уголке Эстонии люди чувствовали себя в безопасности и под защитой. «Благодаря латвийско-эстонскому соглашению о сотрудничестве в сфере оказания неотложных медицинских услуг мы укрепляем чувство безопасности в приграничных сообществах и улучшаем свою способность помогать людям, независимо от того, где они живут и где находятся. Сотрудничество между двумя странами имеет решающее значение в таких вопросах, ведь оно может спасти жизни», – добавил министр Ляэнеметс.
Приграничными территориями считаются территории, прилегающие к границе и расположенные от нее в радиусе 40 км. На основании подписанного соглашения в Эстонии латвийские бригады скорой помощи готовы принимать Южно-Эстонская больница в Выру, Валгаская больница и Пярнуская больница, а в Латвии такую же помощь эстонским бригадам окажут Алуксненская и Валмиерская больницы. Соглашение касается работы 28 бригад скорой помощи: по 14 бригад из Эстонии и Латвии.
Если раньше бригады скорой помощи в Валга и Валка имели право оказывать первую помощь только на территории своей страны, то с 2010 года действует договор о сотрудничестве служб неотложной помощи между Эстонией и Латвией. Этот договор позволяет обращаться в латвийскую скорую помощь, если в то время, когда получен экстренный вызов, валгаская бригада уже находится на выезде.
Точный порядок запроса и оказания помощи установлен договором между Департаментом здоровья, Центром неотложной помощи и Латвийской государственной службой скорой помощи. Расчеты между собой осуществляют Эстонская больничная касса и Латвийская государственная служба здравоохранения, между которыми заключен отдельный договор, оговаривающий практические детали.
Бригады скорой помощи обеспечивают соответствие оказываемой помощи требованиям и правилам страны, в которой происходит вызов. Приоритеты для отправки бригады устанавливаются на тех же основаниях, что и для внутригосударственных вызовов, в соответствии с действующими в стране правилами. В Эстонии вызов скорой помощи бесплатен для всех жителей государства, независимо от того, прибыла ли бригада из Эстонии или Латвии.
В целях повышения доступности медицинской помощи в приграничной зоне в марте 2022 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Латвийской государственной службой здравоохранения и Валгаской больницей. На основании заключенного договора жители приграничной территории Латвии могут обращаться в Валгскую больницу для проведения плановых обследований по направлению семейного врача.