Что делать, если необходимо сменить семейного врача?

В качестве дополнительного решения в системе семейной медицины была запущена так называемая инкубационная программа, она помогает обеспечить непрерывность услуг семейного врача. Программа позволяет семейному врачу, заканчивающему работу с регистром за пределами Таллинна и Тарту, постепенно и без проблем передать свой регистр новому семейному врачу. Программа инкубационного периода – это отличная возможность для семейного врача постепенно передать свой регистр, а для нового семейного врача – спокойно войти в режим работы на новом месте. Такая система также дает пациентам из регистра возможность заранее познакомиться с новым семейным врачом.

Больничная касса уже второй год занимается программой наставничества, в ходе которой врачи, участвующие в программе, получают наставника, который помогает им, например, освоиться или получить отзывы о своей работе и освоить новые навыки.

Самая большая проблема у нас сейчас с доступом к медицинскому обслуживанию в удаленных регионах. Чтобы мотивировать молодых семейных врачей начинать работать в сельской местности, в этом году государство утроит стартовые надбавки врачам, направляющихся на работу в сельскую местность. Стартовое пособие для семейных врачей составляет 45 000 евро.

Но одной только финансовой поддержки недостаточно. Семейный врач, переезжающий в сельскую местность, также нуждается в современной инфраструктуре. Также ему важны возможности работы для его супруги/супруга и места в детских садах и школах для детей и так далее. Вот почему Больничная касса сотрудничает с медицинскими ординаторами и студентами, чтобы заранее составить план пути будущих врачей. Резиденты семейной медицины включаются в работу регистров и благодаря этому они знакомятся с различными регионами уже в ранний период обучения. Мы изучаем, в каких регионах будущие семейные врачи хотели бы работать, чтобы поддержать их в выборе и начать прокладывать для них путь на раннем этапе. Цель состоит в том, чтобы предложить будущим семейным врачам дополнительные благоприятные условия работы в каждом регионе в сотрудничестве с местными органами власти.