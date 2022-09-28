В системе здравоохранения первым контактом человека с проблемами со здоровьем является его семейный врач. К сожалению, нехватка семейных врачей является общегосударственной проблемой, для которой нет быстрых решений. Все больше людей сталкивается с вопросом – что делать, если возникнет необходимость в смене семейного врача?
Что делать, если необходимо сменить семейного врача?
Потребность в новом семейном враче в основном возникает из-за того, что работающий до сих пор семейный врач уходит на пенсию. Сегодня мы находимся в ситуации, когда несколько сотен семейных врачей находятся в пенсионном возрасте и вскоре могут закончить свою работу. В среднем в течение года на пенсию выходит двадцать семейных врачей, но в ближайшем будущем это число может резко возрасти.
Потребность в новом семейном враче также может возникнуть, когда место работы семейного врача меняется и центр семейного врача больше не находится так близко к месту проживания человека. Чаще всего это происходит в крупных городах, потому что врачи предпочитают работать в более современных медицинских центрах, где они могут предложить своим пациентам более качественные услуги с более многочисленной командой специалистов.
Доступность услуг семейного врача должна быть гарантирована людям в любом случае. С 1 июля 2022 года Больничная касса переняла у Департамента здоровья обязанности по организацию службы семейных врачей. Если семейный врач прекращает работу со своим регистром, задача Больничной кассы состоит в том, чтобы организовать конкурс на поиск нового семейного врача для данного регистра.
Если после конкурса все же не удается найти нового семейного врача, на месте будет найден замещающий семейный врач, который поможет решить проблемы со здоровьем пациентов. В настоящее время замещающие врачи работают в почти 60 регистрах по всей Эстонии.
К сожалению, количество молодых семейных врачей растет недостаточно быстро, чтобы заменить всех врачей, увольняющихся с работы. Если конкурс, организованный для поиска нового семейного врача, потерпит неудачу и замещающего врача также не удается найти, то людям в порядке исключения назначается семейный врач в другом ближайшем регионе.
О смене семейного врача людей оповещают при первой возможности. Обычно людей из регистра информируют через интернет-сайт центра семейного врача или на месте в кабинете врача. В случае неотложных и чрезвычайных ситуаций Больничная касса также информирует людей, включенных в регистр, через государственный портал по электронной почте и с помощью СМС-сообщений. К сожалению, оповещение могут не заметить те, кто редко бывает в центре семейного врача, не пользуется дигитальными информационными каналами или чьи контактные телефоны не обновлены на государственном портале eesti.ee.
Вы можете узнать имя своего семейного врача на государственном портале eesti.ee или по инфотелефону Больничной кассы 669 6630.
Как найти нового семейного врача самостоятельно?
Каждое застрахованный человек имеет право на семейного врача, а также имеет право на смену семейного врача. При выборе семейного врача важны доступность услуги, близость к дому, а также хорошее сотрудничество между пациентом и семейным врачом.
Причины поиска нового семейного врача могут быть самые разные. Люди могут менять семейного врача, например, из-за смены места жительства, а иногда и потому, что не удовлетворены качеством или доступностью услуг своего семейного врача.
Сменить врача и зарегистрироваться в регистре другого семейного врача несложно, если в регистре предпочитаемого семейного врача есть свободные места. Ниже приведены четыре простых шага, чтобы сменить семейного врача:
- Найдите семейного врача, в регистре которого есть свободные места
На интернет-сайте Больничной кассы перечислены все семейные врачи со свободными местами в регистрах и районы их обслуживания. Чтобы найти семейного врача рядом с домом, укажите в меню окошек поиска желаемый регион. Стоит отметить, что много свободных мест в регистре зарезервировано для еще не рожденных детей, которые, будучи новорожденными, должны автоматически регистрироваться у того же семейного врача, что и их родители. Именно поэтому стоит сначала связаться с выбранным центром семейного врача и напрямую узнать о наличии свободных мест.
- Для включения в регистр отправьте заполненную заявку выбранному семейному врачу
Заявление можно заполнить в центре семейного врача, отправить по электронной почте или заказным письмом. Заявление можно найти на интернет-странице Больничной кассы.
- Семейный врач проинформирует вас о регистрации в своем регистре или об отказе в регистрации в течение семи рабочих дней начиная со дня подачи заявления о регистрации.
Семейный врач может отказать во включении человека в свой регистр, если его регистр уже заполнен или если, согласно Регистру народонаселения, место жительства человека не находится в зоне обслуживания этого семейного врача. Если член семьи уже входит в регистр, семейный врач может добавить его в свой регистр, независимо от превышения ограничения по размеру регистра. Важно помнить, что все новорожденные регистрируются автоматически в регистре семейного врача мамы.
Как обеспечить доступность семейной медицины в будущем?
В случае проблем со здоровьем человеку должны быть гарантированы услуги семейного врача рядом с домом как сейчас, так и в будущем. Целью Больничной кассы является обеспечение работы сети сотрудничающих семейных врачей и медсестер, ее поддержка и организация системы замещающих врачей.
Основной задачей в системе здравоохранении сегодня является создание условия для того, что человек попадал на прием к семейному врачу гораздо быстрее, чем раньше. Для этого в начале года мы запустили услугу телефонного центра семейных врачей, которая делает общение с семейным врачом или медсестрой значительно более доступным и удобным.
При поддержке Больничной кассы в Эстонии было создано около 60 центров здоровья, необходимых для улучшения доступности службы семейных врачей в каждом регионе. В таких центрах создаются и более современные условия работы, которые так нужны и врачам, и пациентам. Центры здоровья имеют более широкий спектр медицинских услуг, так как помимо семейного врача и медсестры в центрах работают также физиотерапевты и акушерки, а также предлагаются услуги медсестринской помощи. В зависимости от местных потребностей там могут работать и другие специалисты – например, психологи и логопеды. Семейные врачи, работающие в Центрах здоровья, считают, что формат таких центров гораздо лучше мотивирует к привлечению молодых врачей, потому что там работает большая команда врачей, достаточно вспомогательного персонала, а также создана современная рабочая среда.
В качестве дополнительного решения в системе семейной медицины была запущена так называемая инкубационная программа, она помогает обеспечить непрерывность услуг семейного врача. Программа позволяет семейному врачу, заканчивающему работу с регистром за пределами Таллинна и Тарту, постепенно и без проблем передать свой регистр новому семейному врачу. Программа инкубационного периода – это отличная возможность для семейного врача постепенно передать свой регистр, а для нового семейного врача – спокойно войти в режим работы на новом месте. Такая система также дает пациентам из регистра возможность заранее познакомиться с новым семейным врачом.
Больничная касса уже второй год занимается программой наставничества, в ходе которой врачи, участвующие в программе, получают наставника, который помогает им, например, освоиться или получить отзывы о своей работе и освоить новые навыки.
Самая большая проблема у нас сейчас с доступом к медицинскому обслуживанию в удаленных регионах. Чтобы мотивировать молодых семейных врачей начинать работать в сельской местности, в этом году государство утроит стартовые надбавки врачам, направляющихся на работу в сельскую местность. Стартовое пособие для семейных врачей составляет 45 000 евро.
Но одной только финансовой поддержки недостаточно. Семейный врач, переезжающий в сельскую местность, также нуждается в современной инфраструктуре. Также ему важны возможности работы для его супруги/супруга и места в детских садах и школах для детей и так далее. Вот почему Больничная касса сотрудничает с медицинскими ординаторами и студентами, чтобы заранее составить план пути будущих врачей. Резиденты семейной медицины включаются в работу регистров и благодаря этому они знакомятся с различными регионами уже в ранний период обучения. Мы изучаем, в каких регионах будущие семейные врачи хотели бы работать, чтобы поддержать их в выборе и начать прокладывать для них путь на раннем этапе. Цель состоит в том, чтобы предложить будущим семейным врачам дополнительные благоприятные условия работы в каждом регионе в сотрудничестве с местными органами власти.
Таким образом, обеспечение доступности услуг семейной медицины является не только задачей системы здравоохранения, но и региональной политической проблемой. Ее решение поможет обеспечить врачам хорошие условия жизни и работы по всей Эстонии как сегодня, так и в будущем.