Новейший компьютерный томограф обошелся эстонской больнице в гигантскую сумму

Компьютерная томография – рентгенологический метод исследования с использованием ионизирующего излучения, позволяющий получать изображения поперечного сечения и объемные изображения тела человека. По словам заведующей рентгенологической клиникой доктора Пильви Ильвес, наличие нового компьютерного томографа позволит проводить обследования быстрее и в большем количестве, чем раньше.

«Теперь у нас есть лучшие возможности для исследования сердца, ангиографии, то есть исследования кровеносных сосудов и перфузии, которые до сих пор обычно проводились в отделениях неотложной медицины (EMO). При необходимости новый компьютерный томограф можно будет использовать и в работе ЕМО, если другой компьютерный томограф будет занят, например, для обследования больного COVID-19», – сказала доктор Ильвес. Она добавила, что в 2021 году доля обследований сердца, проводимых с помощью компьютерной томографии, увеличилась на 40 процентов по сравнению с 2020 годом, поэтому новый аппарат повысит доступность этих обследований.

В случае радиологических исследований также важна сопутствующая доза облучения. «Информационные технологии развиваются стремительно, и новые компьютерные томографы работают с минимально возможной дозой облучения. Низкая доза облучения особенно важна для детей и пациентов младшего возраста, так как они наиболее чувствительны к радиации», – сказала руководитель радиологической клиники.

Низкая доза облучения не снижает качества исследований. «Среди всего прочего новый компьютерный томограф также имеет программное обеспечение для улучшения изображения DLIR (deep-learning interactive reconstuction), которое позволяет реконструировать изображения еще более подробно с более низким уровнем излучения. Именно это дает нам возможность проводить более информативные исследования, чем раньше, и более точно диагностировать заболевания пациента», – пояснил техник-радиолог Кейо Полберг, отвечающий за компьютерную томографию в клинике радиологии.

В дополнение к исследованиям сердца компьютерная томография используется при инсульте, раке и скрининговых обследованиях. Всего в Клинике Тартуского университета ежегодно проводится более 25 000 компьютерных томографических исследований, из которых около 200 – детям. В команду компьютерной томографии входят техники-радиологи, радиологи, физики и инженеры, а также секретари и специалисты по обслуживанию клиентов.