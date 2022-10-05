Сегодня министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон находится с визитом в Копенгагене, где планируется подписание нового соглашения о сотрудничестве Эстонии и Всемирной организации здравоохранения, а также встречи с региональным директором Европейского отделения ВОЗ доктором Хансом Клугом и другими руководителями. Важнейшими направлениями сотрудничества на ближайшую перспективу являются укрепление системы здравоохранения, профилактика заболеваний, формирование здорового образа жизни и укрепление душевного здоровья.
Эстония и ВОЗ подпишут новое соглашение о сотрудничестве
«В течение многих лет ВОЗ оказывала Эстонию важную поддержку в нескольких областях политики здравоохранения. При поддержке экспертов Всемирной организации здравоохранения проделана отличная работа по анализу финансирования здравоохранения, созданию системы разработки рекомендаций по лечению, снижению потребления табака и алкоголя. Со своей стороны, мы передали знания эстонских экспертов рабочим группам ВОЗ и поддержали руководящий принцип Таллиннской хартии, согласно которому здоровье и система здравоохранения являются не только ценностью сами по себе, но и предпосылкой человеческого благополучия и прочного государства», - заявил министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон.
Министр отметил, что в Эстонии по-прежнему присутствует тревожное неравенство в отношении здоровья, поскольку имеются существенные различия получения медицинской помощи, как с точки зрения пола, образования и социально-экономического положения, так и региона проживания. «Беглый анализ средних показателей здоровья создает картину, которая может ввести в заблуждение. Нам нужно знать, как на самом деле живут разные группы людей. Для увеличения продолжительности здоровой жизни в Эстонии сокращение неравенства является одной из главных задач. Самые важные цели ближайшего будущего – расширение медицинского страхования и устойчивое финансирование системы здравоохранения», - добавил министр Петерсон.
Соглашение о сотрудничестве, подписанное между Европейским региональным бюро ВОЗ и правительством государства-члена, определяет приоритеты сотрудничества и план действий на следующие два года. Приоритетными направлениями сотрудничества в подписываемом сегодня соглашении являются укрепление системы здравоохранения, усиление профилактики инфекционных заболеваний, профилактика неинфекционных заболеваний, в том числе пропаганда психического здоровья и здорового образа жизни, поддержка научно обоснованных решений, повышение доступности медицинских услуг. и лекарства, а также укрепление доступности первичной медицинской. На основании соглашения о сотрудничестве государства-члены получают от ВОЗ экспертные консультации, специалисты проходят обучение.
Справка
• Эстония присоединилась к Всемирной организации здравоохранения в марте 1993 года. Сотрудничество между Эстонией и ВОЗ основано на заключенном в 1994 году договоре о консультационном сотрудничестве.
• Таллиннская хартия ВОЗ «Системы здравоохранения для обеспечения здоровья и процветания», принятая на конференции в Таллинне в 2008 г., имела большое значение для Эстонии. Таллиннская хартия считается одним из важнейших базовых документов по укреплению систем здравоохранения, в котором подчеркивается целостный подход к системам здравоохранения и связи между здоровьем и экономикой.
• Конкретные области сотрудничества указаны в двухлетнем соглашении о сотрудничестве между Европейским региональным бюро ВОЗ и Министерством социальных дел.
• Представительство ВОЗ в Эстонии является посредником в обмене информацией, опытом и экспертами между ВОЗ и Эстонией.
• ВОЗ является специализированной организацией ООН, занимающейся вопросами охраны здоровья. Страны, присоединившиеся к ВОЗ, могут участвовать в работе ВОЗ, обмениваться опытом и сотрудничать. ВОЗ дает рекомендации странам и поддерживает реализацию политики здравоохранения, но не вмешивается во внутреннюю политику стран.