Эстония и ВОЗ подпишут новое соглашение о сотрудничестве

Справка

• Эстония присоединилась к Всемирной организации здравоохранения в марте 1993 года. Сотрудничество между Эстонией и ВОЗ основано на заключенном в 1994 году договоре о консультационном сотрудничестве.

• Таллиннская хартия ВОЗ «Системы здравоохранения для обеспечения здоровья и процветания», принятая на конференции в Таллинне в 2008 г., имела большое значение для Эстонии. Таллиннская хартия считается одним из важнейших базовых документов по укреплению систем здравоохранения, в котором подчеркивается целостный подход к системам здравоохранения и связи между здоровьем и экономикой.

• Конкретные области сотрудничества указаны в двухлетнем соглашении о сотрудничестве между Европейским региональным бюро ВОЗ и Министерством социальных дел.

• Представительство ВОЗ в Эстонии является посредником в обмене информацией, опытом и экспертами между ВОЗ и Эстонией.

• ВОЗ является специализированной организацией ООН, занимающейся вопросами охраны здоровья. Страны, присоединившиеся к ВОЗ, могут участвовать в работе ВОЗ, обмениваться опытом и сотрудничать. ВОЗ дает рекомендации странам и поддерживает реализацию политики здравоохранения, но не вмешивается во внутреннюю политику стран.