Срок рассмотрения заявлений в фонд страхования вакцинации будет продлен

Об этом BNS сообщила пресс-служба Больничной кассы, отметив, что по закону на рассмотрение заявления предусматривается 150 дней. По состоянию на конец сентября в Кассу Здоровья было подано 1154 соответствующих требованиям заявления, из которых 755 отправлено на рассмотрение в Департамент лекарств.

«Всего было оценено 285 заявок, еще 470 заявок еще ждут оценки. Поэтому, пока не успели обработать все заявления, мы вынуждены продлить срок рассмотрения заявлений и проинформировать об этом людей. Согласно прогнозу, мы сможем оценить все полученные заявления к концу этого года», – сказала член правления Больничной кассы Пилле Банхард.

Страхование вакцинации и компенсация вреда здоровью, вызванного вакцинами, – это новая практика в нашей системе, и основной проблемой при обработке является большое количество заявлений. «Мы приносим свои извинения всем людям, чьи поданные заявления не могут быть обработаны вовремя. Обработка заявлений в фонде страхования вакцинации – это трудоемкий процесс, а поскольку треть всех заявок, поступивших на сегодняшний день, была подана в первые недели мая, обработать все заявления в установленные сроки не представляется возможным», – добавила Банхард.

Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, Больничная касса сейчас анализирует процесс страхования вакцинации и выясняет, что и как именно можно улучшить с точки зрения организации процесса.