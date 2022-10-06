Сальмонеллез является самым встречающимся бактериальным пищевым отравлением, которое распространено по всему миру.
ВАЖНО ⟩ Что такое сальмонеллез и чем он опасен?
Возбудителем сальмонеллеза является бактерия Salmonella, имеющая, по разным данным более 2500 различных серотипов . Наиболее частой причиной заболевания является серотип Salmonella enteritidis.
Источником инфекции являются люди (болеющие, выздоравливающие, переносчики бактерии), куры, цыплята, индюки, водоплавающие птицы, свиньи, крупный рогатый скот, грызуны, домашние животные (черепахи, ящерицы, пресмыкающиеся, грызуны), собаки и кошки.
Распространение:
Сальмонелла размножается в пищеварительном тракте инфицированного человека, животного или птицы. Человек заражается бактерией при употреблении пищи (мяса, яиц и др.), загрязненной фекалиями человека, животных или птиц, а также при употреблении сырого молока или воды (особенно опасными переносчиками бактерий являются работники пищевой промышленности). Достаточно часто возбудители распространяются путем перекрестного заражения, когда сырое мясо в процессе готовки контактирует с готовыми продуктами питания, такими как салат, фрукты и овощи. Возбудители распространяются от человека к человеку фекально-оральным путем.
Пациент становится переносчиком бактерии от нескольких дней до нескольких недель. Один процент заболевших взрослых и пять процентов детей в возрасте до пяти лет выделяют сальмонеллу в течение одного года. Человек может бессимптомно быть переносчиком в течении нескольких месяцев.
Инкубационный период колеблется от 6 часов до 72 суток, в среднем 12–36 часа.
Симптомы:
В результате инфекции возникает острый энтероколит с лихорадкой, болями в животе и головной болью, диареей, тошнотой и иногда рвотой, развивается потеря жидкости. Симптомы длятся от четырех до семи дней. В тяжелых случаях возможно развитие сепсиса (нарушением регуляции ответа организма на инфекцию– прим.ред) и поражения органов (артриты, менингиты, эндо- и перикардиты, пневмонии, пиелонефриты и др.). У людей с ослабленным иммунитетом заболевание может протекать в тяжелой форме и заканчиваться летальным исходом.
Профилактика:
Для профилактики сальмонеллеза необходимо соблюдать требования личной гигиены и внимательно относится к продуктам питания. Фактическая профилактика сальмонеллеза начинается в местах животноводства и птицеводства, где нельзя допускать заражение сальмонеллезом животных и птиц. Сальмонелла, попавшая в пищевую цепочку с мясом и яйцами, в конечном итоге заражает человека.
Требования личной гигиены:
Мытье рук теплой водой с мылом, в течении 20-30 секунд до и после
1) приготовления пищи,
2) посещения туалета,
3) после смены пеленок,
4) после контакта с животными;
После приготовления каждого блюда меняйте посуду и кухонные принадлежности, мойте их дочиста.
При приготовлении пищи желательно использовать одноразовые полотенца для сушки и очищения поверхностей.
Для предотвращения перекрестного заражения сальмонеллой:
Всегда храните мясо, яйца и рыбу отдельно друг от друга (также в холодильнике).
По возможности используйте отдельные разделочные доски для мяса и рыбы.
тщательно мойте кухонный принадлежности (тарелки, разделочные доски, ножи и т. д.) после контакта с сырым мясом или яйцами.
Не кладите готовую пищу на посуду, где до этого хранилось сырое мясо или яйца.
Соблюдайте правило термической обработки мясных и яичных продуктов.
Источник: terviseamet.ee