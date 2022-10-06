ВАЖНО ⟩ Что такое сальмонеллез и чем он опасен?

Возбудителем сальмонеллеза является бактерия Salmonella, имеющая, по разным данным более 2500 различных серотипов . Наиболее частой причиной заболевания является серотип Salmonella enteritidis.

Источником инфекции являются люди (болеющие, выздоравливающие, переносчики бактерии), куры, цыплята, индюки, водоплавающие птицы, свиньи, крупный рогатый скот, грызуны, домашние животные (черепахи, ящерицы, пресмыкающиеся, грызуны), собаки и кошки.

Распространение:

Сальмонелла размножается в пищеварительном тракте инфицированного человека, животного или птицы. Человек заражается бактерией при употреблении пищи (мяса, яиц и др.), загрязненной фекалиями человека, животных или птиц, а также при употреблении сырого молока или воды (особенно опасными переносчиками бактерий являются работники пищевой промышленности). Достаточно часто возбудители распространяются путем перекрестного заражения, когда сырое мясо в процессе готовки контактирует с готовыми продуктами питания, такими как салат, фрукты и овощи. Возбудители распространяются от человека к человеку фекально-оральным путем.

Пациент становится переносчиком бактерии от нескольких дней до нескольких недель. Один процент заболевших взрослых и пять процентов детей в возрасте до пяти лет выделяют сальмонеллу в течение одного года. Человек может бессимптомно быть переносчиком в течении нескольких месяцев.

Инкубационный период колеблется от 6 часов до 72 суток, в среднем 12–36 часа.

Симптомы: