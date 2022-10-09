Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) связывает 66 случаев смерти детей в Гамбии с употреблением сиропа от кашля, произведенного в Индии. Организация предупреждает, что опасные лекарства могут распространяться за пределами этой страны Западной Африки и могут вызвать глобальную инфекцию, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на The Guardian и ВОЗ.
Индийский сироп от кашля мог стать причиной смерти 66 детей
Речь идет о целых четырех сиропах от кашля и простуды: раствор Promethazine для внутреннего употребления, Kofexmalin Baby Сough Syrop, Makoff Baby Сough Syrop и Magrip N Cold Syrop. Их произвела компания Maiden Pharmaceuticals в Индии.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сказал, что эти сиропы у детей могут вызвать резкие боли в почках и смерть.
Министерство здравоохранения Гамбии также считает, что случаи смерти могут быть связаны с лекарствами от кашля, которые содержали бактерии, вызвавшие повреждения почек.
Однако в июле 2022 года Гамбия пережила самые крупные наводнения, в результате которых переполнились канализация и туалеты.
Именно в этот период в стране возросло число тяжелых заболеваний почек с высоким уровнем смертности среди детей, главным образом после болезней с симптомом – диарея.
«В испражнениях многих детей были обнаружены бактерии Escherichia coli, а многие из них использовали и сиропы», – отмечают в департаменте.
Лабораторный анализ образцов продуктов подтвердил, что лекарства в недопустимом количестве содержат токсичные вещества, которые могут быть смертельными для людей.
Министерство здравоохранения Индии сообщило, что Индия расследует происшедшее и что Maiden производил и экспортировал сироп только в Гамбию.
ВОЗ указывает, что невозможно исключить доставку этих продуктов другим африканским странам с использованием неофициальных или нерегулируемых рынков.
«Кроме того, производитель мог использовать тот же загрязненный материал в других продуктах и распространять их на месте или экспортировать», – утверждают в ВОЗ.
Организация не исключает «глобальное влияние» и призывает все государства идентифицировать и изымать из обращения загрязненные лекарства.
Reuters сообщает, что Maiden Pharma отказалась комментировать эти утверждения.