АНАЛИЗ СТОЧНЫХ ВОД ⟩ В Эстонии снижается потребление наркотиков

Кристьян Томмингас, начальник отдела по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны (PPA), заявил, что для PPA исследование сточных вод являются дополнительным индикатором, позволяющим заметить изменения во скачкообразном распространении различных веществ. По словам опытного полицейского, несмотря на результаты исследования сточных вод, очевидно, что различные наркотические вещества продолжают употребляться в вызывающих тревогу количествах.

«На протяжении длительного времени амфетамин был одним из самых доступных наркотиков, потому что он предлагается по доступной цене. Однако это опасный химикат, который сильно повреждает организм и мозг человека», – заявил полицейский.

Андри Ахвен, советник Министерства юстиции, отметил, что с помощью результатов исследования органы местного самоуправления также могут координировать профилактическую работу на местном уровне.

«В то же время не следует на основании числовых показателей делать вывод о постоянном потреблении этих веществ на данном уровне в том или ином городе. На пробы, собранные в течение одного дня, также могли повлиять, например, массовые мероприятия. Кроме того, при интерпретации результатов следует учитывать, что самым распространенным наркотиком в Эстонии на сегодняшний день является конопля. Помимо других веществ, содержание остатков конопли в сточных водах наблюдаемых городов будет определено в ходе следующего обследования в ноябре», - сказал Ахвен.

В качестве хорошей новости Ахвен отметил, что по сравнению с исследованиями, проведенными в январе и мае 2022 года, уровни всех веществ в сточных водах были значительно ниже.

«В то же время это может свидетельствовать о том, что, поскольку пробы были взяты в конце лета и в период отпусков, большая часть людей в настоящее время находится за пределами городов», – сказал представитель Минюста.