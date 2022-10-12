Анализ проб сточных вод, заказанный Министерством юстиции, показал, что в Эстонии все меньше употребляют наиболее распространенные наркотики.
АНАЛИЗ СТОЧНЫХ ВОД ⟩ В Эстонии снижается потребление наркотиков
Исследование сточных вод проводилось в Таллинне, Хаапсалу, Валга, Пайде и Силламяэ. Определялось количество остатков амфетамина, метамфетамина, МДМА или экстази, кокаина и метадона в сточных водах на тысячу человек в день.
Исследование сточных вод на наркотические вещества проводится раз в квартал, чтобы получить обзор наиболее распространенных наркотиков в разных регионах Эстонии.
«Благодаря исследованию мы можем узнать, каковы привычки людей при употреблении запрещенных веществ – сравнение результатов также помогает получить представление о возможных изменениях. Таким образом, вместе с другими государственными учреждениями мы можем принимать более ситуационные решения, чтобы предотвратить потребление наркотиков, возможные передозировки и другие негативные последствия в обществе», – сказал Андри Ахвен, советник аналитической службы Министерства юстиции.
Согласно средним дозам всех исследованных веществ, больше всего в Эстонии употребляли амфетамин, за ним следует кокаин.
«Амфетамин больше всего употребляли в Валга, затем идет Таллинн. Если пересчитать результаты на тысячу жителей, то потребление амфетамина в Валга было такого же масштаба, как результаты, полученные ранее в Вильянди», – отметил Андри Ахвен и заявил, что в последнем квартале употребление конопли также будет исследовано в этих городах.
В Хаапсалу в сравнении наблюдаемых веществ больше всего выделялось употребление МДМА или экстази и кокаина, тогда как показатели амфетамина в сточных водах там были ниже. В случае Пайде и Силламяэ можно отметить относительно небольшое употребление кокаина и МДМА.
Кристьян Томмингас, начальник отдела по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны (PPA), заявил, что для PPA исследование сточных вод являются дополнительным индикатором, позволяющим заметить изменения во скачкообразном распространении различных веществ. По словам опытного полицейского, несмотря на результаты исследования сточных вод, очевидно, что различные наркотические вещества продолжают употребляться в вызывающих тревогу количествах.
«На протяжении длительного времени амфетамин был одним из самых доступных наркотиков, потому что он предлагается по доступной цене. Однако это опасный химикат, который сильно повреждает организм и мозг человека», – заявил полицейский.
Андри Ахвен, советник Министерства юстиции, отметил, что с помощью результатов исследования органы местного самоуправления также могут координировать профилактическую работу на местном уровне.
«В то же время не следует на основании числовых показателей делать вывод о постоянном потреблении этих веществ на данном уровне в том или ином городе. На пробы, собранные в течение одного дня, также могли повлиять, например, массовые мероприятия. Кроме того, при интерпретации результатов следует учитывать, что самым распространенным наркотиком в Эстонии на сегодняшний день является конопля. Помимо других веществ, содержание остатков конопли в сточных водах наблюдаемых городов будет определено в ходе следующего обследования в ноябре», - сказал Ахвен.
В качестве хорошей новости Ахвен отметил, что по сравнению с исследованиями, проведенными в январе и мае 2022 года, уровни всех веществ в сточных водах были значительно ниже.
«В то же время это может свидетельствовать о том, что, поскольку пробы были взяты в конце лета и в период отпусков, большая часть людей в настоящее время находится за пределами городов», – сказал представитель Минюста.
Пробы сточных вод анализируются четыре раза в год Эстонским институтом судебной экспертизы и Эстонским центром экологических исследований по поручению Министерства юстиции. Исследование сточных вод является дополнением к исследованиям Института развития здоровья, которые проводятся реже, только в крупных городах и в рамках международного исследования.