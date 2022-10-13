Семейные врачи: затяжной ковид может долгие годы изнурять переболевших

Семейный врач Анне Калдоя. Фото: Erakogu

Главное, на что люди жалуются, – это ненормальная усталость, т.е. состояние, когда сон и отдых никоим образом не помогают усталость снять. Многие страдают бессонницей. По словам Калдоя, часто упоминаются одышка и боль в груди, а кроме того, многих беспокоит кашель, которому врачи пока не нашли обоснованного объяснения.

«Среди болевых ощущений на первом плане головные, суставные, грудные и мышечные боли. Не очень сильные, но все же беспокоящие. Присутствуют депрессия, нарушения памяти и когнитивные проблемы, т.е. люди ощущают сильное снижение умственных способностей и понимают, что им очень трудно сосредоточиться.

Есть еще печально известный так называемый туман в голове. Пациенты говорят, что их мозг и мышление как бы в тумане – ничего невозможно чувствовать нормально. Ощущение себя и своего окружения очень размыто, и это очень необычная, но опять же распространенная жалоба пациентов», – добавила она.

Будь то более сложная умственная деятельность, или же, например, составление списка покупок или меню на неделю – все упомянутые выше недомогания значительно усложняют повседневную жизнь человека. Данные разнятся от страны к стране, но, по данным Калдоя и Роспу, в Эстонии затяжным течением ковида страдает одна пятая перенесших коронавирус.

Важными факторами являются возраст и хронические заболевания