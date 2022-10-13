Если после перенесенного коронавируса недомогание длится более трех месяцев и не может быть объяснено какими-либо другими причинами, то, по мнению Научного совета, такие случаи можно считать затяжным ковидом. Это новое изнурительное заболевание, которое может проявляться через множество симптомов. О том, какими именно жалобами сопровождается постковидное состояние , мы расспросили семейных врачей.
Семейные врачи: затяжной ковид может долгие годы изнурять переболевших
Люди с затяжным течением COVID могут испытывать самые разные недомогания, в том числе необъяснимое истощение и усталость, когнитивные нарушения, трудности с концентрацией внимания и различные боли, происхождение которых трудно объяснить. Такие жалобы могут возникать у людей вне зависимости от их возраста и хронических заболеваний, и хотя некоторые избавляются от недугов за несколько месяцев, последние международные исследования и истории пациентов показывают, что симптомы, характерные для затяжной формы COVID-19, могут сохраняться годами.
Симптомы затяжного ковида могут быть разными
«Если человек переболел вирусом ковид и симптомы никак не хотят проходить, то речь идет о затяжном течении заболевания. В Эстонии мы установили ограничение в 12 недель, т.е. если характерные симптомы заболевания, такие как сухой кашель, утомляемость и общее недомогание, не исчезают через три месяца после заражения вирусом короны, можно говорить о том, что у человека затяжная форма ковида», – говорит семейный врач Пирет Роспу. По ее словам, симптомы затяжной формы заболевания COVID-19 могут сильно различаться.
Многие люди приходят к врачу с усталостью неясного происхождения, у них болят суставы, они жалуются, что их мышление нарушено и замедляется. Семейный врач Анне Калдоя утверждает, что, хотя существует множество различных симптомов, их можно классифицировать, и тогда в жалобах прослеживается определенная закономерность.
«У многих схожие жалобы, и все описывают симптомы одинаково, то есть это не выдуманные недуги. И симптомы являются очень большой проблемой для пациентов», – сказала Калдоя.
Главное, на что люди жалуются, – это ненормальная усталость, т.е. состояние, когда сон и отдых никоим образом не помогают усталость снять. Многие страдают бессонницей. По словам Калдоя, часто упоминаются одышка и боль в груди, а кроме того, многих беспокоит кашель, которому врачи пока не нашли обоснованного объяснения.
«Среди болевых ощущений на первом плане головные, суставные, грудные и мышечные боли. Не очень сильные, но все же беспокоящие. Присутствуют депрессия, нарушения памяти и когнитивные проблемы, т.е. люди ощущают сильное снижение умственных способностей и понимают, что им очень трудно сосредоточиться.
Есть еще печально известный так называемый туман в голове. Пациенты говорят, что их мозг и мышление как бы в тумане – ничего невозможно чувствовать нормально. Ощущение себя и своего окружения очень размыто, и это очень необычная, но опять же распространенная жалоба пациентов», – добавила она.
Будь то более сложная умственная деятельность, или же, например, составление списка покупок или меню на неделю – все упомянутые выше недомогания значительно усложняют повседневную жизнь человека. Данные разнятся от страны к стране, но, по данным Калдоя и Роспу, в Эстонии затяжным течением ковида страдает одна пятая перенесших коронавирус.
Важными факторами являются возраст и хронические заболевания
«Важно помнить, что на сегодняшний день еще неизвестно, является ли затяжная форма ковида проблемой, возникшей после заражения COVID-19 или же возникло новое, совершенно отдельное заболевание. В своей практике я обследовала людей с затяжным течением ковида и пока никакой патологии ни у кого не обнаружила. Это означает, что причин для жалоб у этих людей как будто и нет, – анализы и результаты других обследований в порядке – однако у человека остаются проблемы со здоровьем», – говорит Калдоя.
По данным Роспу, на уровне иммунной системы человека существуют очень четкие измеримые параметры, которые могут быть связаны с затяжным течением ковида.
«У тех, кто болел коронавирусом в тяжелой форме, обязательно будут заметны повреждения тканей, рубцы в легких или воспаление в центральной нервной системе. Клетки, поддерживающие мозговую деятельность, подвергаются атаке, и вегетативная нервная система, контролирующая наши непроизвольные действия, нарушается, т.е. нарушаются дыхание, пищеварительная и сердечная деятельность, кровяное давление», – сказала Роспу.
По словам Калдоя, пока невозможно точно определить, почему некоторые люди продолжают страдать от последствий ковида в течение такого длительного времени. Также сложно сказать, кто именно переносит это заболевание тяжелее. Некоторые исследования предполагают, что заболевание чаще встречается у женщин и, по мнению врача, может быть связано с депрессией, о которой мужчины могут не говорить. «В то же время есть исследования, результаты которых показывают, что затяжное течение ковида встречается в значительной степени и среди мужчин», – добавила она.
Однако возраст человека и хронические заболевания играют здесь свою роль. По словам врачей, молодые люди редко переносят коронавирус в тяжелой форме, и возраст является одним из основных факторов риска затяжного течения болезни. Однако дети также могут им страдать: например, у них снижается способность участвовать в повседневной деятельности, то есть посещать школу, детский сад, заниматься спортом или встречаться с друзьями.
«Где-то после 45 лет переносить затяжную форму COVID-19 становится все труднее, и риск все выше. С каждыми дополнительными десятью прожитыми годами человека течение болезни становится более тяжелым. При этом, чем старше человек, тем больше вероятность того, что у него есть какое-либо хроническое заболевание», – сказала Калдоя.
По ее мнению, особенно подвержены риску люди с колебаниями артериального давления или с сахарным диабетом.
«Важно также отметить, что ковид и его затяжная форма опасна и для тех, кто страдает ожирением или просто избыточным весом. Все люди с сердечными и онкологическими заболеваниями, безусловно, тоже входят в группу риска. Кроме того, затяжная форма ковида может очень тяжело повлиять на людей, страдающих респираторными заболеваниями, такими как астма или хронические заболевания легких», – добавила Калдоя.
Kак восстановиться после затяжной формы ковида?
Многое зависит от того, насколько здоровым был человек до заражения коронавирусом. «Чем быстрее человек может или хотя бы пытается вернуться к нормальной жизни, тем быстрее он в общем случае выздоравливает. Если человек в ожидании выздоровления лежит в постели, выздоровление займет значительно больше времени. Я вижу, что более активные люди выздоравливают быстрее – они легче переносят затяжную форму ковида», – сказала Калдоя. По ее словам, сложнее, например, людям с психическими расстройствами, которые сильно преувеличивают свою болезнь.
«Человек постоянно погружен в плохие мысли, из-за чего перспективы его выздоровления хуже. Кстати, может, женщины чаще страдают от этого заболевания потому, что у них чаще встречаются тревожность и депрессии», – добавила она.
По данным Роспу, восстановление зависит от того, на что человек жалуется. Если он чувствует неопределенную усталость, не следует полностью расходовать свои запасы сил. Другими словами, деятельность должна быть спланирована так, чтобы не израсходовать все силы – работа может выполняться в неторопливом темпе и следует чередовать движения и сидение, мышление и физическая работа.
«В случае кашля я рекомендую людям обращаться к семейному врачу, потому что довольно часто встречаются вторичные инфекции, – например, как легочный хламидиоз – которые довольно легко лечатся. Если человек плохо себя чувствует, когда он стоит, рекомендуется пить жидкость и есть что-нибудь соленое. Безусловно, полезно использовать руководство для пациентов с затяжной формой ковида, но такие руководства скорее помогают только облегчить недомогание», – сказала она.
К сожалению, эти советы могут не принести существенных изменений.
«Со временем становится лучше, но трудно сказать, улучшается ли здоровье или люди просто привыкают к своему состоянию. Кому-то требуется больше времени на восстановленея, а кому-то меньше. Есть и те, кто уже почти два года мучаю, а симптомы все не проходят», – добавила Роспу, и, по ее словам, поствирусные синдромы и различные методики лечения изучаются с беспрецедентной активностью.
«Очевидно, что некоторые люди какое-то время будут бороться с болезнью, но перспективы на выздоровление все же есть», – подытожила она.
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