Начался сезон гриппа

На 40-й неделе ОРЗ заболели 3906 человек, из которых 30 процентов составляли дети. Средняя заболеваемость на 100 000 жителей составила 288,7 человек. Существенных различий по количеству инфицированных среди уездов нет.

На основании данных, зафиксированных при исследовании острых инфекций верхних дыхательных путей, интенсивность заболевания можно оценить как низкую. Наибольшее количество заболевших составляют дети до пяти лет.

Сейчас основной причиной заболеваний являются риновирусы, количество которых увеличилось на 31,8 процентов по сравнению с другими вирусами. Для риновируса характерны такие симптомы, как чихание, насморк и боль в горле. У детей могут появляться как кашель и температура. Заболевание протекает в легкой форме, если температура невысокая и нет других симптомов. Количество вирусов парагриппа на прошлой неделе составило 22,7 процента, а число вирусов SARS-CoV-2 – 18,2 процента. Массового распространения вируса гриппа среди населения пока не наблюдается, однако фиксируются отдельные случаи. На 40-й неделе подтвердили лабораторно два случая вируса гриппа А.

В Эстонии сезон гриппа длится с октября по май. Несмотря на то, что вакцинироваться против гриппа можно в течение всего сезона (с октября по декабрь), лучшую защиту обеспечивает заблаговременная вакцинация. В вакцинации нуждаются люди пожилого возраста, люди с хроническими заболеваниями и те, кто контактирует с людьми, входящими в группу риска.

Бесплатная вакцинация против гриппа доступна людям, получающим общие и специальные попечительские услуги, а также всем людям старше 60 лет, беременным, детям до семи лет, а также несовершеннолетним, входящим в группу риска. Вакцинироваться можно у семейного врача или в аптеке. В аптеках проходит вакцинация через партнеров больничной кассы. Точную информацию о вакцинации можно найти тут.