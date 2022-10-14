PERH повторно ищет строителя корпуса для психиатрической клиники

Здание поликлиники будет построено в ходе строительства четвертой очереди застройки медицинского городка областной больницы. Согласно документации на объявление тендера, здание состоит из трех частей: одноэтажного отделения неотложной помощи, трехэтажного амбулаторного отделения и шестиэтажного основного корпуса палатного отделения.

Все здания комплекса соединены плоскостью первого этажа и подвала. Товары, персонал и скорая помощь перемещаются по цокольному этажу, пациенты, посетители и персонал – по первому этажу. Помещения учебного центра областной больницы также разместятся на первом этаже здания, а в цокольном этаже разместится автостоянка для персонала.

Это четвертый по счету тендер на поиск строителя психиатрической лечебницы. Стоимость последнего тендера, объявленного в декабре прошлого года, должна была составить 55 миллионов евро. На тендер было получено одно предложение от компании OÜ Fund Ehitus, но оно было отклонено на основании раздела Закона о государственных закупках, который позволяет отклонять предложения, если они превышают ожидаемую стоимость договора о закупке – или заказчиком в основных документах государственных закупок предусмотрен отказ от всех тендеров на объективной и недискриминационной основе, и эта основа имеется.

Психиатрическая клиника Региональной больницы является крупнейшей в Эстонии, где проходит почти 40 процентов всего психиатрического лечения. Действующее в настоящее время на Палдиском шоссе, на территории бывшей летней усадьбы Зеэвальд, лечебное учреждение к 2026 году планируется переместить в Мустамяэский медицинский городок.