Риск инфицирования коронавирусом возрастет этой зимой из-за мутировавшего штамма

Выводы, опубликованные в журнале The Lancet Infectious Diseases, указывают на то, что риск инфицирования SARS-CoV-2 возрастет этой зимой, если обновленные бивалентные вакцины не помогут повысить иммунитет населения.

«Хотя иммунитет, основанный на антителах, не исчез полностью, BA.2.75.2 показал гораздо большую устойчивость, чем предыдущие варианты, в основном из-за двух мутаций в рецептор-связывающем домене белка», –говорит ведущий автор исследования Бен Мюррелл, доцент кафедры опухолевой и клеточной биологии Каролинского института микробиологии.

Исследование показало, что образцы сыворотки от 75 доноров крови в Стокгольме были лишь на одну шестую эффективнее против BA.2.75.2, чем против доминирующего в настоящее время варианта BA.5. Образцы сыворотки собирали в три периода: в ноябре прошлого года до появления омикрона, в апреле после большой волны инфекции в США, и с конца августа до начала сентября после доминирования варианта ВА.5.

Согласно исследованию, только один из протестированных клинически доступных методов лечения моноклональными антителами, bebtelovimab, смог эффективно нейтрализовать новый вариант. Моноклональные антитела используются в качестве противовирусного лечения у людей с высоким риском развития тяжелой формы Covid-19.

BA.2.75.2 – это мутированная версия BA.2.75, другого подварианта омикрона. Поскольку подштамм был впервые обнаружен этой осенью, он распространился на несколько стран, но пока что на его долю приходится лишь небольшой процент зарегистрированных случаев.

Повышенный риск заражения

«Теперь мы знаем, что это один из новых вариантов с похожими мутациями, которые, вероятно, будут доминировать в ближайшем будущем», – сказал Мюррелл, добавив, что этой зимой ожидается рост числа случаев заражения.