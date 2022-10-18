Сидячий образ жизни удобен на первый взгляд – дома офисное кресло меняется на удобный диван. Однако на самом деле существует несколько серьезных проблем со здоровьем, связанных с длительным сидением.
Восемь проблем, вызванных малоподвижным образом жизни
Согласно большому исследованию, опубликованному в 2016 году, от 60 до 75 минут упражнений средней интенсивности, включая ходьбу, могут помочь организму противодействовать негативным последствиям сидения.
По словам Эдварда Р. Ласковски, эксперта по спортивной медицине клиники Mayo, вы можете делать перерыв каждые 30 минут, чтобы потянуться или встать, например, во время разговора по телефону. MSN News перечислил к чему может привести слишком малоподвижный образ жизни:
1) Рассеянность
Согласно исследованию, проведенному учеными из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн, длительное сидение на диване имеет серьезный побочный эффект. Результаты исследования показали, что люди, которые долго сидели, чаще отвлекались. В исследовании использовались записи EGG для измерения электрических потенциалов, генерируемых в мозгу, когда участники выполняли задания.
2) Плохое настроение и депрессия
Плохое психическое состояние может перейти в депрессию. Сидячий образ жизни не вызывает у человека никаких желаний. Избегание ежедневных физических упражнений или длительных прогулок вызывает ряд психических и физических проблем.
3) Физические изменения
Том Холланд, автор книги «План микротренировки: получите тело, которое вы хотите, без спортзала за 15 минут или меньше в день», говорит, что длительное сидение может привести к сутулости, болям в пояснице, болям в шее и к другим возможны болям, мешающим повседневной жизни. Они могут в значительной степени возникать из-за напряжения, но также и из-за плохой подвижности мышц.
4) Негативное влияние малоподвижного образа жизни на рождение детей
В результате малоподвижного образа жизни у многих пар возникают проблемы с зачатием детей. Согласно исследованию, проведенному в 2019 году, потенциальный риск повреждения ДНК сперматозоидов у мужчины, который весь день сидит, удвоился.
5) Образование тромбов в ногах
Сгусток крови может образоваться из-за того, что вы слишком долго сидите неподвижно. Ситуация становится более опасной, если тромб перемещается в легкие или мозг. Сгусток крови на первый взгляд может проявляться отеком и болью, но есть и люди, у которых симптомы отсутствуют.
6) Плохой ритм сна
Исследования показали, что ежедневное сидение связано как минимум с шестью различными проблемами со сном, включая храп, слишком длительный сон, плохой кислородный обмен во время сна и прерывный беспокойный сон.
7) Замедление пищеварительной системы
При сидении желудок сжимается, что приводит к замедлению пищеварения. Также могут возникать запоры и вздутие живота. Можно сесть на стул с прямой спинкой и поставить ноги на землю полной подошвой, в этом случае вы избегаете сдавливания живота.
8) Постоянные боли
Длительное сидение может вызвать спазмы во всем теле, но в основном в ногах, ягодицах, нижней части спины, плечах и шее. Хиропрактик Эндрю Бэнг говорит, что плохая осанка может вызвать хроническую боль. Если вы наклонитесь вперед на 2,5 сантиметра в положении сидя, нагрузка на позвонки удваивается.