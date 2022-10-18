Восемь проблем, вызванных малоподвижным образом жизни

В результате малоподвижного образа жизни у многих пар возникают проблемы с зачатием детей. Согласно исследованию, проведенному в 2019 году, потенциальный риск повреждения ДНК сперматозоидов у мужчины, который весь день сидит, удвоился.

5) Образование тромбов в ногах

Сгусток крови может образоваться из-за того, что вы слишком долго сидите неподвижно. Ситуация становится более опасной, если тромб перемещается в легкие или мозг. Сгусток крови на первый взгляд может проявляться отеком и болью, но есть и люди, у которых симптомы отсутствуют.

6) Плохой ритм сна

Исследования показали, что ежедневное сидение связано как минимум с шестью различными проблемами со сном, включая храп, слишком длительный сон, плохой кислородный обмен во время сна и прерывный беспокойный сон.

7) Замедление пищеварительной системы

При сидении желудок сжимается, что приводит к замедлению пищеварения. Также могут возникать запоры и вздутие живота. Можно сесть на стул с прямой спинкой и поставить ноги на землю полной подошвой, в этом случае вы избегаете сдавливания живота.

8) Постоянные боли