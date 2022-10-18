Во время встречи министра здравоохранения и труда Пеэпа Петерсона с представителями Союза медицинских сестер Эстонии главными темами обсуждения были роль медицинских сестер в здравоохранении и развитие профессии медсестер.
Министр Петерсон обсудил с Союзом медсестер создание положения о сестринском деле
Стороны признали необходимость уточнения границ прав и обязанностей медицинских сестер, врачей, работников по уходу и специальных медицинских сестер в системе здравоохранения.
Петерсон подчеркнул, что профессиональные медсестры являются сердцем здравоохранения, и к тому же они представляют собой самое многочисленное сообщество среди медицинских работников. «Их уже больше всего не хватает, мы не должны допускать перегорания у имеющихся», – сказал Петерсон и добавил, что при необходимости следует пересмотреть и законы, и другие документы, чтобы обеспечить наилучшие отношения среди персонала в здравоохранении.
Аннели Каннус, президент Эстонского союза медсестер, заявила, что необходимо составить положение о сестринском деле, которое объединило бы положения, касающиеся работы медсестер, и упорядочило бы задачи, права и границы ответственности.
«Мы должны согласовать всю картину сестринского ухода, которая включала бы работу медицинских сестер на первичном уровне, специализированную сестринскую медицинскую помощь, работу в домах престарелых и роль в них специализированных медицинских сестер. Мы также должны подумать о тех медсестрах, которые работают в одиночку, будь то в школе или на дому», – добавила Каннус.
На совещании также обсуждалось, каким должно быть соотношение пациентов и медсестер, чтобы медсестры могли качественно выполнять свою работу. «Если у медсестры слишком много пациентов, это прямой риск для безопасности пациентов», – сказала Каннус.
Говорили также об организации реестра медицинских работников, чтобы получить адекватное представление о количестве и компетентности работающих в Эстонии медсестер, а также о внедрении так называемой системы электронной документации «3N» (NANDA, NIC, NOC) которую к 2025 году в Эстонии будут использовать по меньшей мере 7000 медсестер.
«Роль медсестер сильно изменилась за последнее десятилетие и изменится еще больше. Медсестры – самая многочисленная группа работников здравоохранения, поэтому, поддерживая их деятельность новыми решениями в том числе и в правовом пространстве, каждая медсестра получит возможность лучше поддерживать пациента», – сказала глава союза медсестер, Каннус.
В качестве положительного примера она указала, что в Эстонии существует стратегия развития сестринского и акушерского дела до 2030 года, а при Министерстве социальных дел работает совет по развитию сестринского дела.
В Эстонском союзе медицинских сестер также ожидают, что в 2023 году в рамках сотрудничества с Министерством социальных дел будет начато обновление и систематизация законодательства, касающегося сестринского дела. План развития здоровья населения до 2030 года предусматривает увеличение количества медсестер до 845 медсестер на 100 000 жителей к 2030 г., в 2020 г. в Эстонии насчитывалось 638 медсестер на 100 000 жителей.
В этом году 18 февраля между профессиональными объединениями медицинских сестер и медицинских работников, высшими учебными заведениями, специализирующимися в области здравоохранения, практическими базами и министерствами было подписано консенсусное соглашение об увеличении количества учебных мест для медицинских сестер и других медицинских работников и повышении качества практической деятельности. Консенсусное соглашение на 2022–2026 годы ставит цель увеличить прием на базовое сестринское образование до 700 студентов в год.
В начале лета Рийгикогу принял поправки к Закону об организации медицинских услуг, расширившие права медсестер. С 1 июля медсестры получили право открывать и прекращать листы нетрудоспособности. Помимо семейных медсестер, права на выдачу рецептурных лекарств в ограниченной степени были также распространены на специальных медсестер.