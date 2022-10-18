Министр Петерсон обсудил с Союзом медсестер создание положения о сестринском деле

Стороны признали необходимость уточнения границ прав и обязанностей медицинских сестер, врачей, работников по уходу и специальных медицинских сестер в системе здравоохранения.

Петерсон подчеркнул, что профессиональные медсестры являются сердцем здравоохранения, и к тому же они представляют собой самое многочисленное сообщество среди медицинских работников. «Их уже больше всего не хватает, мы не должны допускать перегорания у имеющихся», – сказал Петерсон и добавил, что при необходимости следует пересмотреть и законы, и другие документы, чтобы обеспечить наилучшие отношения среди персонала в здравоохранении.

Аннели Каннус, президент Эстонского союза медсестер, заявила, что необходимо составить положение о сестринском деле, которое объединило бы положения, касающиеся работы медсестер, и упорядочило бы задачи, права и границы ответственности.

«Мы должны согласовать всю картину сестринского ухода, которая включала бы работу медицинских сестер на первичном уровне, специализированную сестринскую медицинскую помощь, работу в домах престарелых и роль в них специализированных медицинских сестер. Мы также должны подумать о тех медсестрах, которые работают в одиночку, будь то в школе или на дому», – добавила Каннус.

На совещании также обсуждалось, каким должно быть соотношение пациентов и медсестер, чтобы медсестры могли качественно выполнять свою работу. «Если у медсестры слишком много пациентов, это прямой риск для безопасности пациентов», – сказала Каннус.