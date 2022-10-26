Провизор: лечение кашля зависит от его причины

Кашель часто сопровождается болью в горле, в этом случае могут помочь различные спреи и леденцы, которые легко найти в аптеке.

В случае не проходящего или с выделением мокроты кашля применяют отхаркивающие средства, способствующие разжижению густого секрета, благодаря чему он быстрее всасывается и легче откашливается. При использовании отхаркивающего средства, по словам фармацевта, нужно следовать графику и применять его даже до пяти раз в день, в зависимости от лекарства.

«Очень важно не забывать пить много жидкости. Чтобы преобразовать стойкий секрет в более жидкий, для взрослых подходят безрецептурные препараты, содержащие амброксол, ацетилцистеин, гвайфенезин, а также натуральные препараты, содержащие к примеру: плющ, таволгу, садовый и вересковый чай, чистотел, исландский мох, солодку, мирт или прополис», –сказала провизор.

Отхаркивающие препараты не рекомендуются детям до двух лет, так как они могут вызвать скопление выделений в дыхательных путях, которые ребенок еще не в состоянии откашливать. По возможности следует делать ингаляции с физиологическим раствором, так как он увлажняет слизистую оболочку и снимает воспаление. Важно знать, что пары эфирных масел не подходят для детей и беременных.

«Если кашель сопровождается высокой температурой, которая не сбивается жаропонижающими препаратами, а также если есть затрудненное дыхание или хрипы, обязательно нужно обратиться к врачу», – сказал фармацевт.