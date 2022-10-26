В Эстонию скоро придет холодная погода, а значит, многие столкнутся с неприятным кашлем. Провизор Apotheka Мерле Ниглас напомнила простые правила, которые помогут избежать осложнений и быстро избавиться от недуга.
Провизор: лечение кашля зависит от его причины
«Кашель чаще всего вызывается вирусными инфекциями верхних дыхательных путей. В этом случае кашель – это просто очередной симптом болезни, такой как боль в горле и другие подобные симптомы», – говорит Ниглас. Реже причиной кашля становится бронхит, бактериальные инфекции, заболевания легких и обострение хронического заболевания легких. По словам фармацевта, постинфекционный кашель может длиться несколько месяцев.
Поэтому при появлении кашля нужно обратиться к врачу для выяснения его причины.
«Поскольку кашель является защитной реакцией организма, то подавление кашля вообще не рекомендуется, так как иначе мокрота остается в дыхательных путях, и течение заболевания может быть более тяжелым. Обязательно стоит следить за тем, чтобы не принимать одновременно отхаркивающее и противокашлевое средство, иначе секрет будет разжижен, и не будет откашливаться из-за подавленного кашлевого рефлекса», – отмечает фармацевт.
«Однако если сильный кашель будет мешать во время сна, или, например, при посещении театра – в таких исключительных случаях можно воспользоваться средством для подавления кашля» – добавила она.
Средства от кашля (декстрометорфан, окселадин, кодеин) применяют только при лечении непроходящего сухого кашля или кашля без мокроты у взрослых, детям такие препараты не рекомендуются.
«При сухом кашле также очень подходят травяные смягчающие препараты на основе лекарственных трав, например тысячелистник, чайный лист, котовник, шалфей, алтей. Актуальны эфирные масла, такие как эвкалиптовое или мятное масло, которые оказывают увлажняющее и расслабляющее действие на дыхательные пути, уменьшая раздражение при кашле, а также помогают облегчить и сам кашель», – поделился советом фармацевт.
Кашель часто сопровождается болью в горле, в этом случае могут помочь различные спреи и леденцы, которые легко найти в аптеке.
В случае не проходящего или с выделением мокроты кашля применяют отхаркивающие средства, способствующие разжижению густого секрета, благодаря чему он быстрее всасывается и легче откашливается. При использовании отхаркивающего средства, по словам фармацевта, нужно следовать графику и применять его даже до пяти раз в день, в зависимости от лекарства.
«Очень важно не забывать пить много жидкости. Чтобы преобразовать стойкий секрет в более жидкий, для взрослых подходят безрецептурные препараты, содержащие амброксол, ацетилцистеин, гвайфенезин, а также натуральные препараты, содержащие к примеру: плющ, таволгу, садовый и вересковый чай, чистотел, исландский мох, солодку, мирт или прополис», –сказала провизор.
Отхаркивающие препараты не рекомендуются детям до двух лет, так как они могут вызвать скопление выделений в дыхательных путях, которые ребенок еще не в состоянии откашливать. По возможности следует делать ингаляции с физиологическим раствором, так как он увлажняет слизистую оболочку и снимает воспаление. Важно знать, что пары эфирных масел не подходят для детей и беременных.
«Если кашель сопровождается высокой температурой, которая не сбивается жаропонижающими препаратами, а также если есть затрудненное дыхание или хрипы, обязательно нужно обратиться к врачу», – сказал фармацевт.
Для повышения иммунитета стоит правильно питаться и по желанию принимать больше витаминов.
Причиной хронического кашля может быть:
курение
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
астма
некоторые лекарства (например, ингибиторы АПФ)
хронический кашель у детей чаще всего из-за астмы
Менее распространенные причины хронического кашля у взрослых включают туберкулез, грибковые инфекции легких и рак легких.
Когда стоит обратиться к врачу?
Если кашель не прошел за три недели, то стоит обратиться к врачу.
Другие причины, чтобы посетить врача:
Кашель становится хуже
Отек или шишки в области шеи
Потеря веса
Сильный кашель
Затрудненное глотание
Изменения в голосе
Кашель с кровью
Затрудненное дыхание
Боль в груди
Несбиваемая температура
Диагноз
Если врач решит, что причиной кашля является простуда или грипп, то следует отдыхать, пить много жидкости и ждать выздоровления. В некоторых случаях проходит такой кашель в течении одной или двух недель. Кашель, вызванный вирусной инфекцией, который длится более нескольких недель, потребует врачебной помощи.
Врач может назначить некоторые диагностические тесты, такие как рентген грудной клетки; отправить на анализы в лабораторию, чтобы определить, что вызывает инфекцию.
Лечение
Методы лечения в основном направлены на улучшение самочувствия больного и облегчение симптомов.
Мед – обволакивает горло и уменьшает раздражение горла и кашель.
Средства, от кашля – подавляют кашлевой рефлекс и обычно назначаются только при сухом кашле. Например, это декстрометорфан, кодеин и антигистаминные препараты.
Отхаркивающие средства – помогают вывести слизь из трахеи, бронхов и легких. Такие препараты содержат ацетилцистеин, гвайфенезин, амброксол, они разжижают слизь и успокаивают раздраженные дыхательные пути, помогая очистить их.
Лекарства от кашля доступны без рецепта как в обычных аптеках, так и в интернет-аптеках.