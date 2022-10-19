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Петерсон планирует направить около 15 миллионов на помощь больницам

rus.postimees.ee
Петерсон планирует направить около 15 миллионов на помощь больницам
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Пеэп Петерсон.
Пеэп Петерсон. Фото: Eero Vabamägi/Postimees

На инфочасе Рийгикогу министр здравоохранения и труда Пеэп Петерсон (Социал-демократическая партия) признал, что из-за возросших расходов на электроэнергию и отопление проблемы возникают как у больниц, так и у семейных врачей, поэтому данная сфера получит дополнительное финансирование.

«В этом году уже один раз меняли прейскурант и повышали энергетическую составляющую, насколько мне известно, в мае или июне. Второе повышение запланировано на конец года, ориентировочно – в ноябре, – сказал министр и отметил, что будет распределено около 15 миллионов евро. – Надеемся покрыть в этом году за счет переплат налогов».

Петерсон отметил, что, несмотря на то, что данная сфера не получила много дополнительных денег, запрошенных в процессе составления государственного бюджета, соглашение о покрытии чрезвычайных расходов все же было заключено.

«О чем мы договорились, так это об экстренных расходах, связанных с лечением украинцев, о возможных мерах по COVID-19, которые мы можем запросить из специального резерва. Эти потенциальные затраты составляют около 97 миллионов ​​евро», – пояснил министр. – Искренняя надежда на то, что не все они понадобятся – с одной стороны, Евросоюз говорит об удешевлении и сокращении заказов на вакцины, с другой стороны, у нас здесь не так много украинцев, которым нужна помощь».

По словам Петерсона, переговоры о зарплате медицинских работников все еще продолжаются. «В проекте бюджета Больничной кассы предусмотрено 99 миллионов евро. Но можно ли будет договориться? Пока не могу сказать», – сказал он.

Министр отметил, что Больничная касса может пережить 2025 и 2026 годы за счет резервов, но рассчитывать на будущее только из резервов и на два года неразумно.

«Я абсолютно убежден, что все финансирование Больничной кассы и медицинского страхования должно быть переосмыслено. Мы видим, что доход Больничной кассы увеличивается на пять процентов в год, а заработная плата увеличивается на семь процентов, то есть количество людей, которые фактически платят, постоянно уменьшается», – сказал Петерсон, добавив, что необходимы устойчивые решения.

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