Петерсон планирует направить около 15 миллионов на помощь больницам

«В этом году уже один раз меняли прейскурант и повышали энергетическую составляющую, насколько мне известно, в мае или июне. Второе повышение запланировано на конец года, ориентировочно – в ноябре, – сказал министр и отметил, что будет распределено около 15 миллионов евро. – Надеемся покрыть в этом году за счет переплат налогов».

Петерсон отметил, что, несмотря на то, что данная сфера не получила много дополнительных денег, запрошенных в процессе составления государственного бюджета, соглашение о покрытии чрезвычайных расходов все же было заключено.

«О чем мы договорились, так это об экстренных расходах, связанных с лечением украинцев, о возможных мерах по COVID-19, которые мы можем запросить из специального резерва. Эти потенциальные затраты составляют около 97 миллионов ​​евро», – пояснил министр. – Искренняя надежда на то, что не все они понадобятся – с одной стороны, Евросоюз говорит об удешевлении и сокращении заказов на вакцины, с другой стороны, у нас здесь не так много украинцев, которым нужна помощь».

По словам Петерсона, переговоры о зарплате медицинских работников все еще продолжаются. «В проекте бюджета Больничной кассы предусмотрено 99 миллионов евро. Но можно ли будет договориться? Пока не могу сказать», – сказал он.

Министр отметил, что Больничная касса может пережить 2025 и 2026 годы за счет резервов, но рассчитывать на будущее только из резервов и на два года неразумно.