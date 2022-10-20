SMS-оповещение подтолкнуло женщин к участию в скрининге рака груди

Член правления Больничной кассы Майви Парв считает SMS-оповещение при приглашении на скрининговое обследование трендом будущего. «Поскольку результаты промежуточного обзора показывают, что рассылка SMS-сообщений, начатая во время весенней кампании по предотвращению рака груди «Здоровье твоей груди в твоих руках», оказалась успешной, мы продолжим отправление оповещений и в новом году», – заверила Парв.

О положительном эффекте SMS-сообщений и постоянно растущем охвате свидетельствует и тот факт, что если за первые девять месяцев прошлого года в скрининге приняли участие 45% приглашенных женщин, то в этом году за тот же период обследование прошли 49% женщин целевой группы. В течение всего прошлого года 60% приглашенных женщин приняли участие в скрининге рака груди. «В качестве интересного изменения можно отметить, что женщины, прошедшие скрининг два года назад, более активно отреагировали на SMS-приглашение, чем женщины, приглашенные на скрининг впервые. Это показывает, что поддержание постоянного контакта с целевой группой важно для поощрения участия в обследовании», – отметила Парв.