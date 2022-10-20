В этом году Больничная касса впервые начала в рамках скрининга рака груди рассылку SMS-сообщений, информирующих женщин целевой группы о прибытии маммографического автобуса в район их проживания. Последние данные свидетельствуют о том, что персонализированные SMS-приглашения увеличили участие в скрининге рака груди в среднем на 8%.
SMS-оповещение подтолкнуло женщин к участию в скрининге рака груди
Член правления Больничной кассы Майви Парв считает SMS-оповещение при приглашении на скрининговое обследование трендом будущего. «Поскольку результаты промежуточного обзора показывают, что рассылка SMS-сообщений, начатая во время весенней кампании по предотвращению рака груди «Здоровье твоей груди в твоих руках», оказалась успешной, мы продолжим отправление оповещений и в новом году», – заверила Парв.
О положительном эффекте SMS-сообщений и постоянно растущем охвате свидетельствует и тот факт, что если за первые девять месяцев прошлого года в скрининге приняли участие 45% приглашенных женщин, то в этом году за тот же период обследование прошли 49% женщин целевой группы. В течение всего прошлого года 60% приглашенных женщин приняли участие в скрининге рака груди. «В качестве интересного изменения можно отметить, что женщины, прошедшие скрининг два года назад, более активно отреагировали на SMS-приглашение, чем женщины, приглашенные на скрининг впервые. Это показывает, что поддержание постоянного контакта с целевой группой важно для поощрения участия в обследовании», – отметила Парв.
В этом году на скрининговое обследование были приглашены 84 000 женщин, из которых по состоянию на август примерно 24 000 получили, помимо обычного приглашения на скрининговое обследование, SMS-сообщение о прибытии маммографического автобуса в район их проживания. Статистика Больничной кассы показала, что активнее всего на приглашение откликнулись женщины из Вырумаа, Ярвамаа и Ляэнемаа. «Влияние SMS-сообщений больше всего проявляется в сельских регионах, поскольку там зависимость от расписания маммографических автобусов больше, чем в больших городах, где скрининговое обследование можно пройти и в медицинском учреждении», – пояснила Парв.
Сообщества вносят свой вклад в повышение активности участия
Больничная касса постоянно вносит свой вклад в информационно-разъяснительную работу и проекты, способствующие предотвращению рака и выявлению его на ранних стадиях. Скрининговые обследования проводятся уже много лет, и с их помощью можно болезнь обнаружить раньше, чем она успеет проявить себя через симптомы и начать распространяться в организме. Международные исследования показывают, что проведение скрининговых обследований эффективно, если в них принимает участие как минимум 70% целевой группы. Помимо скринингового обследования рака груди, в Эстонии также проводятся скрининговые обследования рака шейки матки и рака толстой кишки, в которых в прошлом году приняло участие 48% целевой группы.
Хотя с годами процент участия в скрининговых обследованиях в Эстонии увеличивался, в поведении, связанном со здоровьем, необходимы еще значительные изменения. «К сожалению, люди часто пропускают обследования, потому что у них нет жалоб, но скрининг в первую очередь предназначен для здоровых людей, и прохождение обследования должно стать таким же естественным, как автоматическое пристегивание ремня безопасности при посадке в автомобиль», – подчеркнула специалист по продвижению здоровья Больничной кассы Аве Юриоо.
На участие в обследованиях также влияет общее повышение осведомленности и вовлечение сообществ в распространение информации. В этом году одни из крупнейших розничных сетей Эстонии — Selver, Kaubamaja, Prisma, Lidl, R-Kiosk и Grossi Toidukaubad — присоединились к кампании по предотвращению рака груди, распространяя среди своих сотрудников и покупателей напоминания об участии в скрининговом обследовании на обнаружение рака груди.
Каждый вклад важен, и ободряющее напоминание от работодателя может дать поддерживающий толчок к участию в обследовании. Хорошим примером является приглашение женщин в августе этого года в таллиннский городской район Ülemiste Linnak, где два дня работал мобильный автобус, где проводились бесплатные медицинские осмотры. Проект был инициирован самим Ülemiste Linnak и R-Kiosk, причем до прибытия автобуса было забронировано уже около ста визитов на маммографию», – сказала Юриоо.
Рак груди диагностируют в Эстонии каждый год почти у тысячи женщин. Более четверти из них узнают о своем диагнозе благодаря скрининговому обследованию. Чем раньше выявляется рак груди, тем успешнее лечение и тем выше вероятность победить болезнь.
В Эстонии на обследование груди каждые два года приглашают женщин в возрасте 50–69 лет. В 2022 году на бесплатные скрининговые обследования приглашают женщин, имеющих и не имеющих медицинскую страховку, следующих годов рождения: 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972. Скрининг для выявления рака груди можно пройти в медицинских учреждениях и маммографических автобусах, посещающих разные регионы Эстонии.