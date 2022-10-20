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Лечащая укус клеща раствором MMS женщина: почему становится только хуже?

Лоора-Элизабет Ломп
Лечащая укус клеща раствором MMS женщина: почему становится только хуже?
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В социальной сети женщина рассказала, как лечит сыпь на ноге с помощью MMS.
В социальной сети женщина рассказала, как лечит сыпь на ноге с помощью MMS. Фото: Kuvatõmmis

Обеспокоенная женщина написала в закрытой группе в социальной сети, что, хотя она лечила сыпь на ноге с помощью MMS и DMSO, пятно стало больше и темнее. Она спрашивала у участников группы совета, что делать, ведь она сделала все, как сказала Яника Вески, известная как пропагандист MMS.

«У меня на ноге большое темно-красное пятно от клеща. Я использую кору муравьиного дерева около шести капсул в день, примерно каждые два часа я также наношу на ногу рукой 10x10 капель MMS, чайную ложку воды и около трех капель DMSO», – описывает она свои методы лечения.

Она сказала, что удалила клеща с ноги 27 сентября, но через 5-6 дней нога начала потихоньку краснеть. Она думала, что могла расцарапать ногу ночью, но после душа покраснение увеличилось и она была уже похожа на большой цветок.

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