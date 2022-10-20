Лечащая укус клеща раствором MMS женщина: почему становится только хуже?

Обеспокоенная женщина написала в закрытой группе в социальной сети, что, хотя она лечила сыпь на ноге с помощью MMS и DMSO, пятно стало больше и темнее. Она спрашивала у участников группы совета, что делать, ведь она сделала все, как сказала Яника Вески, известная как пропагандист MMS.