Обеспокоенная женщина написала в закрытой группе в социальной сети, что, хотя она лечила сыпь на ноге с помощью MMS и DMSO, пятно стало больше и темнее. Она спрашивала у участников группы совета, что делать, ведь она сделала все, как сказала Яника Вески, известная как пропагандист MMS.
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Лечащая укус клеща раствором MMS женщина: почему становится только хуже?
Лечащая укус клеща раствором MMS женщина: почему становится только хуже?
«У меня на ноге большое темно-красное пятно от клеща. Я использую кору муравьиного дерева около шести капсул в день, примерно каждые два часа я также наношу на ногу рукой 10x10 капель MMS, чайную ложку воды и около трех капель DMSO», – описывает она свои методы лечения.