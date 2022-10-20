Интенсивность заболевания гриппом остается низкой

Средняя заболеваемость на 100 000 жителей составила 291 человек. Больших различий в количестве инфицированных между уездами нет. Заболеваемость остается стабильной.

На основании данных, зафиксированных при исследовании острых инфекций верхних дыхательных путей, интенсивность заболевания можно оценить как низкую, а интенсивность заболевания не превышала показателей, характерных для данного сезона. Заболеваемость снижается во всех возрастных группах на 13,7 процента. Большинство заболевших — дети в возрасте до пяти лет.

Исходя из этиологической структуры, рассчитанной путем целенаправленного изучения острых инфекций верхних дыхательных путей, основной причиной заболеваемости являются риновирусы. Доля риновирусов среди других вирусов сейчас составляет 26 процентов, доля вирусов парагриппа на этой неделе — 17,4 процента, а доля вирусов SARS-CoV-2 снизилась до 8,9 процента. Вирусы гриппа А также регистрировались как отдельные случаи.

Интенсивность заболеваемости гриппом можно оценить как низкую, распространение вируса гриппа ограничено. Неделей ранее в лаборатории были подтверждены пять вирусов гриппа А и два типа В.

В Эстонии сезон гриппа длится с октября по май. Несмотря на то, что вакцинироваться против гриппа можно в течение всего сезона (с октября по декабрь), лучшую защиту обеспечивает заблаговременная вакцинация. В вакцинации нуждаются люди пожилого возраста, люди с хроническими заболеваниями и те, кто контактирует с людьми, входящими в группу риска.

Бесплатная вакцинация против гриппа доступна людям, получающим общие и специальные попечительские услуги, а также всем людям старше 60 лет, беременным, детям до семи лет, а также несовершеннолетним, входящим в группу риска. Вакцинироваться можно у семейного врача или в аптеке. В аптеках проходит вакцинация через партнеров больничной кассы. Точную информацию о вакцинации можно найти тут.