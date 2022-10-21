Лекарства, сделанные из плодов банана, могут помочь в лечении коронавируса. Такой вывод делают ученые, , пишет Tervis.
ОТКРЫТИЕ ⟩ Банан – смертельное оружие против коронавируса
13 января 2020 года была опубликована статья о создании терапии, которую можно было бы использовать для борьбы со всеми известными штаммами гриппа. Неделю спустя первый лабораторно подтвержденный случай SARS-CoV-2 дал старт 2,5-летней пандемии коронавируса в Соединенных Штатах. До появления вируса, который временно остановил их работу, международная исследовательская группа, опубликовавшая статью о гриппе, также исследовала терапию коронавирусов, пишет Medical Express.
«В то время мы думали, что MERS станет большой целью, что нас беспокоило из-за его уровня смертности в 35%», – рассказал доктор медицинских наук, профессор внутренних болезней отделения инфекционных заболеваний Медицинской школы Мичиганского университета Дэвид Марковиц. (MERS, или ближневосточный респираторный синдром, вызвал короткую вспышку в 2015 году и привел к 858 подтвержденным смертельным исходам).
В статье Cell Reports Medicine подробно описана эффективность H84T-BanLec против всех известных коронавирусов, заражающих человека, включая MERS, оригинальный SARS и SARS-CoV2, включая вариант омикрон. К профессору Марковицу присоединились два старших автора: Питер Хинтердорфер, доктор философии, из Института биофизики Университета Иоганна Кеплера, и Квок-Юнг Юэн, MBBS, доктор медицины из Гонконгского университета. Первым автором статьи является Джаспер Фук-Ву Чан, доктор медицинских наук из Гонконгского университета.
«Когда появился Covid, мы, конечно же, хотели изучить потенциал терапии и обнаружили, что она эффективна против всех типов коронавируса, как in vitro, так и in vivo», – сказал профессор Марковиц. «Независимо от того, вводился ли он системно или через нос животным, профилактически или терапевтически на ранних стадиях болезни, он работал».
H84T-BanLec получают из лектина (белка, связывающего углеводы), выделенного из плодов банана. Он реализует свои замечательные способности блокировать вирусы, связываясь с гликанами с высоким содержанием маннозы, полисахаридами, которые присутствуют на поверхности вирусов, но очень редко на нормальных здоровых клетках человека. После связывания вирус не может проникнуть в клетки, чтобы заразить их.
По словам профессора Марковица, с помощью атомно-силовой микроскопии и связанных с ней методов команда подтвердила, что H84T образует множественные прочные связи с шиповидным белком, что, вероятно, объясняет, почему коронавирусу трудно быть устойчивым к лектину.
«Несмотря на их противовирусный потенциал, лектинов традиционно избегали как возможные методы лечения, потому что они представляют собой белки, которые могут стимулировать иммунную систему потенциально опасным образом», – объясняет профессор Марковиц. Тем не менее, H84T-BanLec был модифицирован для устранения этого эффекта и не показал вредных эффектов на животных.
Хотя в настоящее время существует несколько методов лечения Covid, включая ремдесивир, паксловид и моноклональные антитела, они имеют разные уровни эффективности, побочных эффектов и простоты использования, и многие из них оказались менее эффективными, поскольку SARS-CoV2 продолжает развиваться.
По словам команды, H84T-BanLec имеет уникальные перспективы, поскольку он эффективен против всех вариантов коронавируса, а также вирусов гриппа. Профессор Марковиц и его команда надеются, что терапия сделает более сложный шаг от животных к испытаниям на людях.
Команда представляет назальный спрей или капли, которые можно использовать для профилактики или лечения инфекций, вызванных коронавирусом и гриппом, в сезонных и пандемических ситуациях. Ученые также надеются изучить использование H84T-BanLec против рака, поскольку раковые клетки, как и вирусы, также имеют на своей поверхности гликаны с высоким содержанием маннозы.