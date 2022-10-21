ОТКРЫТИЕ ⟩ Банан – смертельное оружие против коронавируса

H84T-BanLec получают из лектина (белка, связывающего углеводы), выделенного из плодов банана. Он реализует свои замечательные способности блокировать вирусы, связываясь с гликанами с высоким содержанием маннозы, полисахаридами, которые присутствуют на поверхности вирусов, но очень редко на нормальных здоровых клетках человека. После связывания вирус не может проникнуть в клетки, чтобы заразить их.

По словам профессора Марковица, с помощью атомно-силовой микроскопии и связанных с ней методов команда подтвердила, что H84T образует множественные прочные связи с шиповидным белком, что, вероятно, объясняет, почему коронавирусу трудно быть устойчивым к лектину.

«Несмотря на их противовирусный потенциал, лектинов традиционно избегали как возможные методы лечения, потому что они представляют собой белки, которые могут стимулировать иммунную систему потенциально опасным образом», – объясняет профессор Марковиц. Тем не менее, H84T-BanLec был модифицирован для устранения этого эффекта и не показал вредных эффектов на животных.

Хотя в настоящее время существует несколько методов лечения Covid, включая ремдесивир, паксловид и моноклональные антитела, они имеют разные уровни эффективности, побочных эффектов и простоты использования, и многие из них оказались менее эффективными, поскольку SARS-CoV2 продолжает развиваться.

По словам команды, H84T-BanLec имеет уникальные перспективы, поскольку он эффективен против всех вариантов коронавируса, а также вирусов гриппа. Профессор Марковиц и его команда надеются, что терапия сделает более сложный шаг от животных к испытаниям на людях.