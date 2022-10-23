Последняя тренировка по скандинавской ходьбе состоится уже в следующую субботу

«Этой осенью мы были чуть смелее и постарались организовать тренировки по скандинавской ходьбе в разные дни недели и в разных местах. Это дало нам очень хороший обзор и информацию для планирования тренировок в следующем году», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Старейшина добавила, что управа района Ласнамяэ желает предлагать жителям Ласнамяэ различные возможности для занятий оздоровительным спортом и обязательно продолжит тренировки и в следующем году.

Последняя этой осенью тренировка по скандинавской ходьбе состоится 29 октября в 12 часов в парке Паэ. Проведет тренировки и обучит правильной технике скандинавской ходьбы инструктор Эстонской ассоциации скандинавской ходьбы Рене Меймер. Место сбора находится у главного входа в здание районной управы (ул. Палласти, 54).