Линии на ногтях говорят о проблемах со здоровьем

Ногти формируются из белка кератина, который также есть в волосах и коже, сообщает портал медицинских новостей (Medical News Today). Основная причина белых полосок на ногтях – это старение. Таким образом, ногти с годами могут стать толще или тоньше, потерять гладкость, начать легче трескаться или ломаться. Если на ногтях есть еле заметные полосы, то повода для беспокойства нет. Однако, если они причиняют боль, становятся очень заметными и выглядят нездоровыми, то имеет смысл обратиться к врачу.

Полосы на ногтях также могут возникать при других заболеваниях. Например, анемия может изменить цвет и текстуру ногтей, а также создать заметные линии на ногтевой пластине. Если ногти становятся твердыми и ломкими, а старение не является причиной – это может говорить о другом заболевании. Такие изменения и полосы на ногтях могут быть при ревматоидном артрите и заболевании периферических сосудов.