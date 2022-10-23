Изменения ногтей могут быть вызваны различными проблемами со здоровьем. Например, вертикальные линии на ногтях – самые распространенные и в целом безопасные. Однако горизонтальные линии могут указывать на некоторые заболевания в организме.
Линии на ногтях говорят о проблемах со здоровьем
Ногти формируются из белка кератина, который также есть в волосах и коже, сообщает портал медицинских новостей (Medical News Today). Основная причина белых полосок на ногтях – это старение. Таким образом, ногти с годами могут стать толще или тоньше, потерять гладкость, начать легче трескаться или ломаться. Если на ногтях есть еле заметные полосы, то повода для беспокойства нет. Однако, если они причиняют боль, становятся очень заметными и выглядят нездоровыми, то имеет смысл обратиться к врачу.
Полосы на ногтях также могут возникать при других заболеваниях. Например, анемия может изменить цвет и текстуру ногтей, а также создать заметные линии на ногтевой пластине. Если ногти становятся твердыми и ломкими, а старение не является причиной – это может говорить о другом заболевании. Такие изменения и полосы на ногтях могут быть при ревматоидном артрите и заболевании периферических сосудов.
Следует обратить внимание, если на ногтевой пластине появляются горизонтальные, зачастую глубокие линии. Линии Бо часто являются признаком заболевания, требующего диагностики и лечения. В некоторых из этих случаев ногти даже перестают расти, пока человек не пройдет лечение. Линии Бо могут быть признаком острого заболевания почек или щитовидной железы и диабета. Однако они также могут встречаться у людей, прошедших химиотерапию, перенесших «свинку» или сифилис. В случае, если вы заметили у себя такие линии, то нужно обязательно обратиться к своему врачу.
Люди с экземой также могут испытывать проблемы с ногтями. Если симптомы экземы появляются на коже, вполне вероятно, что заболевание также вызывает появление линий на ногтевой пластине и изменение цвета ногтей. Отдельной темой являются желудочно-кишечные расстройства, которые тоже могут сказаться на состоянии ногтей. Изменения ногтей могут возникать у людей с заболеваниями органов пищеварения или с нарушенным усвоением питательных веществ (болезнь Крона, непереносимость глютена, язвенный колит и др.). Такие заболевания вызывают трудности всасывания и усвоения питательных веществ. Из-за того, что организм испытывает трудности с выработкой новых клеток, страдают кожа и ногти.
В случае, когда ноготь был поврежден или травмирован, часто происходит изменение цвета или формы. Однако если по неизвестной причине под ногтями появляются темно-коричневые, синевато-фиолетовые или красные пятна – это может быть признаком более серьезного заболевания, такого как меланома или эндокардит, или воспаления внутренней оболочки сердца.
Тем не менее полосы на ногтях нельзя вылечить отдельно. Необходимо лечить конкретное заболевание, вызывающее появление линий на ногтях.
Чтобы ногти оставались здоровыми и крепкими, нужно сбалансированно питаться.