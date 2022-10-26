Низкий уровень кальция и калия указывает на серьезное заболевание

В результате проведенного исследования обнаружили, что низкое количество кальция и калия в рационе питания, является важным фактором риска как образования камней в почках, так и симптоматического рецидива.

В исследовании участвовало 411 пациентов с первичными симптомами почечнокаменной болезни. В результате наблюдения, длившегося более четырех лет, у семидесяти трех пациентов развился рецидив заболевания.

Оказалось, что в случае, если количество кальция, получаемого с пищей, оставалось ниже 1200 мг в сутки, риск развития камней в почках был выше. Кроме того, потребление жидкости меньше, чем 3400 мл в день и низкое количество калия, кофеина и фитатов в рационе были связаны с появлением первичных симптомов мочекаменной болезни. Фитаты являются антиоксидантами, содержащимися в цельных зернах и орехах, и они увеличивают абсорбцию кальция и выведение кальция с мочой.

Однако рецидив мочекаменной болезни был связан не только с низким содержанием кальция. Когда полученные данные были скорректированы с учетом индекса массы тела, калорийности питания и потребления жидкости, то выяснилось, что к тем же проблемам приводит и низкий уровень калия в рационе.

Диета с более высоким содержанием кальция напрямую связана с более высоким pH мочи, а цитрат создает щелочную нагрузку на мочу, что помогает предотвратить образование оксалатных камней. Продукты, богатые калием, также, как правило, содержат больше жидкости, цитратов и фитатов, которые, в свою очередь, помогают предотвратить развитие мочекаменной болезни.