Семейный врач Пирет Роспу на портале здоровья (Med24) написала, какую важную роль играет питание в лечении камней в почках. В основном людям известно о том, как избежать первичного образования камней, однако мало известно о профилактике рецидива.
Низкий уровень кальция и калия указывает на серьезное заболевание
В результате проведенного исследования обнаружили, что низкое количество кальция и калия в рационе питания, является важным фактором риска как образования камней в почках, так и симптоматического рецидива.
В исследовании участвовало 411 пациентов с первичными симптомами почечнокаменной болезни. В результате наблюдения, длившегося более четырех лет, у семидесяти трех пациентов развился рецидив заболевания.
Оказалось, что в случае, если количество кальция, получаемого с пищей, оставалось ниже 1200 мг в сутки, риск развития камней в почках был выше. Кроме того, потребление жидкости меньше, чем 3400 мл в день и низкое количество калия, кофеина и фитатов в рационе были связаны с появлением первичных симптомов мочекаменной болезни. Фитаты являются антиоксидантами, содержащимися в цельных зернах и орехах, и они увеличивают абсорбцию кальция и выведение кальция с мочой.
Однако рецидив мочекаменной болезни был связан не только с низким содержанием кальция. Когда полученные данные были скорректированы с учетом индекса массы тела, калорийности питания и потребления жидкости, то выяснилось, что к тем же проблемам приводит и низкий уровень калия в рационе.
Диета с более высоким содержанием кальция напрямую связана с более высоким pH мочи, а цитрат создает щелочную нагрузку на мочу, что помогает предотвратить образование оксалатных камней. Продукты, богатые калием, также, как правило, содержат больше жидкости, цитратов и фитатов, которые, в свою очередь, помогают предотвратить развитие мочекаменной болезни.
В день рекомендуется потреблять до 1200 мг кальция, а также выбирать продукты с высоким содержанием калия – особенно фрукты и овощи. Соблюдение этих рекомендаций помогут как уменьшить риск начального образования камней в почках, так и предотвратить возможный рецидив болезни.