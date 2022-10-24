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NEW SCIENTIST ⟩ Рано расслабились? Угроза обезьяньей оспы никуда не делась

Jason Arunn Murugesu
, New Scientist, соавтор
Рано расслабились? Угроза обезьяньей оспы никуда не делась
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Обезьянья оспа. Фото иллюстративное.
Обезьянья оспа. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Всемирная вспышка обезьяньей оспы в этом году привела к случаям заболевания более чем в ста странах и к первым случаям смерти за пределами эндемичных по вирусу стран Западной и Центральной Африки.

Согласно официальной статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число погибших от обезьяньей оспы на 7 октября составило 26 человек. Однако это не включает предпологаемое количество смертей в странах, где совершаются мало лабороторных исследований. Согласно собственным сообщениям стран о числе погибших, Демократическая Республика Конго (ДРК) пострадала больше всего: с 1 января по 21 сентября погибло около 120 человек.

Мы знаем, что обезьянья оспа является проблемой в ДРК, и мы подвергнем сами себя опасности, если будем продолжать игнорировать ее.

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