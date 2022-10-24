NEW SCIENTIST ⟩ Рано расслабились? Угроза обезьяньей оспы никуда не делась

Согласно официальной статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число погибших от обезьяньей оспы на 7 октября составило 26 человек. Однако это не включает предпологаемое количество смертей в странах, где совершаются мало лабороторных исследований. Согласно собственным сообщениям стран о числе погибших, Демократическая Республика Конго (ДРК) пострадала больше всего: с 1 января по 21 сентября погибло около 120 человек.