Все знают, что в школе есть медсестра, однако часто недооценивают ее труд и степень ее значимости в школе. Школьная медсестра Таллиннской Немецкой гимназии Светлана Шевченко рассказала о том, как она проводит рабочие будни, в чем заключаются ее обязанности, и как она помогает сохранять здоровье учеников.
Для чего нужна школьная медсестра?
Обязанности школьной медсестры делятся на четыре категории: профилактика заболеваний, укрепление здоровья, контроль здоровья и оказание первой помощи. Отдельно каждая категория включает в себя большое количество заданий, которые составляют ежедневную работу школьной медсестры.
Светлана Шевченко утверждает, что в ее работе важную роль играет тайм менеджмент и постоянная готовность к любым ситуациям.
«Такие дни, когда ничего не происходит, редкость, ну, может, если во время школьных каникул, – с улыбкой говорит она. – Каждый день ко мне в кабинет заходит минимум один ученик, нуждающийся в моей помощи. Бывает, что нужно просто выслушать и дать совет, но я в любой момент готова оказать первую помощь».
Оценка состояния и оказание помощи
Школьная медсестра – это первое контактное лицо, к которому обращается ребенок в случае недомогания.
«Иногда это вирусное заболевание, которое сопровождается температурой, кашлем или насморком. Также обращаются с головной болью или болью в животе, – рассказала Шевченко. – В школе случается много разных происшествий: падения, столкновения друг с другом, травмы во время занятий спортом. В нашу задачу входит оценка степени тяжести полученной травмы. С легкой травмой может и медсестра справиться, а в случае серьезных повреждений мы вызываем скорую или отправляем в травмпункт».
«Отдельную категорию составляют ученики с хроническими заболеваниями, состояние которых обычно ухудшается резко. Например, возникает аллергия или эпилептический припадок, или что-то происходит с уровнем сахара в крови у ребенка-диабетика – тогда школьная медсестра оказывает первую помощь», – добавила она.
Школьная медсестра не ставит диагнозы и не занимается лечением заболеваний, но выдача некоторых лекарств является частью работы. По словам Светланы Шевченко, в школе действуют четкие правила: «Мы можем давать некоторые безрецептурные лекарства, такие как обезболивающие и жаропонижающие, однако мы ведем график учета даже в этом случае», – сказала она.
«Перед тем, как дать ребенку лекарство, в первую очередь я звоню родителю ученика и прошу согласия, если я его не получу, лекарство не будет выдано. Дети, страдающие хроническими заболеваниями, сами приносят свои рецептурные лекарства, и в случае необходимости могут принять их в кабинете медсестры. Разумеется, это тоже все заранее согласовывается с родителями», – сказала Шевченко.
Контроль здоровья выявляет риски для здоровья
Школьные медсестры проводят медицинские осмотры учащихся первых, третьих, седьмых и десятых классов. «Цель осмотра – оценить развитие школьника и составить карту возможных рисков для здоровья», – сказала Светлана.
«На первый осмотр, младших классов, я начала приглашать и родителей»,– добавила она.
По словам школьной медсестры, это очень помогает в работе. Зачастую маленькие дети не могут сами указать на свои симптомы, в то время как взрослый может дать полную оценку ситуации. Кроме того, поддержка близких придает больше смелости при первом осмотре. Также родители сами могут убедиться, в правильных ли руках их ребенок.
Во время медосмотра медсестра измеряет вес и рост детей, проверяет зрение, осанку и состояние кожи.
«Большая часть времени на самом деле уходит на разговоры, во время которых мы определяем наличие рисков для здоровья. Мы говорим о гигиене полости рта и обсуждаем методы чистки зубов. Также нам нужно говорить с учениками старших классов о сексуальном здоровье. Если из разговора выясняется что-то, что нуждается во внимании, то медсестра решает, можно ли решить проблему самостоятельно, изменив поведение в отношении здоровья, или необходимо направить учащегося к семейному врачу или врачу-специалисту», – сказала медсестра.
По данным Института развития здоровья, наиболее частый риск для здоровья эстонских школьников, – это нездоровое питание, которое приводит к избыточному весу, а также отсутствие должной физической активности. Хорошая новость заключается в том, что потребление алкоголя и курение среди молодежи школьного возраста сократилось. Тем не менее, психическое здоровье молодых людей вызывает беспокойство.
В то время как проблемы детей держались на том же уровне на протяжении многих лет, то в последние годы, по словам Шевченко, внимание привлекла одна тенденция: «Проблем с психическим здоровьем становится все больше и больше. В нашей школе этому уделили особое внимание, и в октябре мы проведем большой опрос, охватывающий всю школу, где поймем, сколько детей борется с такими проблемами и обязательно поговорим о возможности их решения».
Вакцинация по программе
В задачи школьной медсестры также входит вакцинация 12-ти, 13-ти, 15-17-ти летних школьников согласно национальному плану иммунизации против:кори, свинки, краснухи и коклюша. Также 12-летние девочки, имеющие медицинскую страховку в Эстонии, могут получить в кабинете школьной медсестры вакцину против ВПЧ, которая необходима для предотвращения рака шейки матки.
Организация вакцинации отнимает много сил у школьных медработников.
«На основании календаря прививок я составляю списки школьников, которые находятся в возрастной группе той или иной вакцины. Раздаю листовки, где точно написано, какая прививка, против чего действует, и когда будет вакцинация. Мы рассылаем информационные бюллетени через учащихся родителям, которые подписывают их. Ученика никто не будет вакцинировать без разрешения», – добавила она.
Когда медсестра четкое знает, сколько учеников придет на вакцинацию, то совместно с учителями составляет расписание, Также медсестра отправляет напоминания через систему e-kool или по электронной почте. В случае, если ученик заболевает, медсестра назначает новое время для прививки.
Больше здоровых детей благодаря работе медсестры
Проблемы со здоровьем, которые обостряются во взрослом возрасте, часто начинаются в школе. Таким образом, у школьной медсестры стоит задача благоприятно влиять на здоровье учащихся.
Школьная медсестра также работает в роли учителя, обучая детей вопросам здоровья. Например, Светлана проводит образовательную работу, показывая учащимся технику массажа сердца и другие приемы оказания первой помощи. Также медсестры беседуют со старшими классами на тему сексуального здоровья. Кроме того, школьные медсестры теперь могут предлагать учащимся консультации по отказу от табака.
Школьные медсестры также играют важную роль в том, чтобы различные стороны – сам ученик, его семья, учителя, специалист по поддержке (психолог, логопед и т. д.) и социальный работник сотрудничали между собой во имя здоровья и благополучия ребенка.
Несмотря на то, что базовые знания о здоровье распространяются в школе, семья по-прежнему играет ключевую роль в формировании привычек здоровья у ребенка. По словам школьной медсестры Шевченко, сотрудничество с родителями становится все лучше и лучше.
«Мы ходим на родительские собрания, чтобы обсудить вопросы здоровья детей, а также рассказать им о роли школьной медсестры. Все это способствует взаимному доверию и сотрудничеству. Школьная медсестра – это не просто правая рука врача, раздающая лекарства или делающая уколы. Медсестра – это медицинский работник, у которого есть все знания для того, чтобы поддерживать здоровье и предотвращать возможные заболевания всей школы», – сказала она.
Начиная с этого года, к первичной медицинской службе будет добавлена система результативной зарплаты для школьных медсестер, цель которой состоит в том, чтобы мотивировать школьных медсестер вносить еще больший вклад в поддержание здоровья детей и формирование здоровых моделей поведения, а также в профилактику заболеваний. Все делается для того, чтобы во взрослую жизнь вступало больше здоровых молодых людей.