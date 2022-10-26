Для чего нужна школьная медсестра?

«Большая часть времени на самом деле уходит на разговоры, во время которых мы определяем наличие рисков для здоровья. Мы говорим о гигиене полости рта и обсуждаем методы чистки зубов. Также нам нужно говорить с учениками старших классов о сексуальном здоровье. Если из разговора выясняется что-то, что нуждается во внимании, то медсестра решает, можно ли решить проблему самостоятельно, изменив поведение в отношении здоровья, или необходимо направить учащегося к семейному врачу или врачу-специалисту», – сказала медсестра.

По данным Института развития здоровья, наиболее частый риск для здоровья эстонских школьников, – это нездоровое питание, которое приводит к избыточному весу, а также отсутствие должной физической активности. Хорошая новость заключается в том, что потребление алкоголя и курение среди молодежи школьного возраста сократилось. Тем не менее, психическое здоровье молодых людей вызывает беспокойство.

В то время как проблемы детей держались на том же уровне на протяжении многих лет, то в последние годы, по словам Шевченко, внимание привлекла одна тенденция: «Проблем с психическим здоровьем становится все больше и больше. В нашей школе этому уделили особое внимание, и в октябре мы проведем большой опрос, охватывающий всю школу, где поймем, сколько детей борется с такими проблемами и обязательно поговорим о возможности их решения».

Вакцинация по программе