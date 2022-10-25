Поможем! Страдающей тяжелым заболеванием Маарье необходимо дорогостоящее лекарство

«На заседании комитета по лекарственным средствам 21 апреля 2022 года было принято решение, что, к сожалению, предлагаемая цена лекарства не коррелирует с его эффективностью, в связи с чем комитет может рекомендовать возмещение стоимости лекарства только в случае очень значительного снижения цен».

Кафтрио помогает улучшить качество жизни и стабилизировать состояние здоровья людей с муковисцидозом. Для оптимального эффекта необходимо принимать это лекарство ежедневно.

Маарья описывает свою повседневную жизнь следующим образом: «Кистозный фиброз в основном поражает мои легкие, и поэтому мне очень трудно дышать (как будто я дышу через соломинку). Повседневные действия, такие как ношение сумки с покупками, подъем по лестнице, быстрое движение и другие физические нагрузки, для меня сложны. Можно даже сказать, что я с ними не справляюсь, потому что приходится выбирать между дыханием или конкретной деятельностью.

Эта болезнь наполняет легкие густой мокротой, которую я сама не могу откашлять и которой несколько раз чуть не задохнулась. В противном случае мои движения сопровождаются сильными приступами кашля и «дыхательными» паузами. Мне постоянно нужно стационарное лечение, сильные обезболивающие, дополнительный кислород и несколько разных лекарств».