В одном из столичных торговых центров группы риска могут бесплатно привиться от гриппа

И хотя ситуация с COVID-19 в Эстонии еще довольно мягкая, семейные врачи напоминают, что профилактика с помощью вакцинации или бустерной дозы является разумным решением, которое может уберечь от тяжелого заболевания. Интерес людей к вакцинации не пропадает и важно по-прежнему предлагать ее в тех местах, которые люди постоянно посещают и в которых проводят много времени.

«Наш предыдущий опыт показал, что интерес людей к заботе о своем здоровье постепенно растет. Как торговый центр мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы общество оставалось открытым и чтобы наши арендаторы и клиенты чувствовали себя максимально хорошо», – сказала менеджер по маркетингу и ответственному предпринимательству Ülemiste keskus Тийа Нымм.

Начиная с середины сентября, поставщик услуг здравоохранения Hoole OÜ предлагает бустерные дозы против омикрон-штамма коронавируса. Также сохраняется возможность первичной вакцинации от COVID-19. Прививка от COVID-19 бесплатная.

Кроме того, с последней недели октября начата бесплатная вакцинация против сезонного гриппа для лиц, входящих в группу риска, людей старше 60 лет, беременных, детей до семи лет. Также бесплатно привиться могут входящие в группу риска несовершеннолетние.

Член правления Hoole OÜ и провизор Кристийна Сепп добавила, что, опираясь на результаты научных исследований, одновременная вакцинация от гриппа и коронавируса является эффективной и безопасной и помогает пережить новый сезон вирусов. «Также наш прежний опыт показал, что 21% людей заботятся о своем здоровье, одновременно прививаясь от COVID-19 и гриппа. Вакцинация особенно необходима пожилым людям, хроническим больным и лицам, входящим в группу риска», – сказала Сепп.