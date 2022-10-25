В методах борьбы с раком, применяемых в Европе, необходимо больше внимания уделять раннему выявлению заболевания, сокращению неравенства и расширению доступа к обследованиям, сказала находящаяся с визитом в Эстонии комиссар Европейской комиссии по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес. Комиссар Кириакидес и министр Петерсон напоминают всем жителям ЕС, что следует использовать возможности, созданные в здравоохранении для раннего выявления рака, и серьезно относиться к приглашению на скрининговые обследования.
Еврокомиссар Кириакидес и министр Петерсон: рак, обнаруженный на ранней стадии, излечим
«Европейская программа борьбы с раком включает в себя множество деталей и помогает пациентам и их близким на всем пути от скрининговых исследований до реабилитации. Одним из ее пунктов является новая рекомендация, с помощью которой мы хотим расширить программы скрининга по всему Евросоюзу, чтобы уменьшить неравенство в охвате и доступе к этому методу выявления заболевания, – сказала комиссар Стелла Кириакидес. – Я рада тому, что смогла посетить Северо-Эстонскую Региональную больницу и увидеть своими глазами, какая важная работа проводится в этой области в Эстонии».
Раннее выявление болезни – один из приоритетов Эстонского плана действий по борьбе с раком. В настоящее время в Эстонии действуют три скрининговых исследования: на рак груди, рак шейки матки и рак толстой кишки. Проводится тестирование скрининга на рак легких и готовится тестовый проект по скринингу на рак предстательной железы.
«Мы ищем способы, как увеличить охват уже проводимых скринингов, например, рассылая SMS-приглашения и разрабатывая возможности для домашнего тестирования. С прошлого года Больничная касса финансирует скрининговые исследования для людей без медицинской страховки. У нас есть мобильные маммографические автобусы для скрининга рака молочной железы, которые особенно необходимы, чтобы проводить исследования в сельской местности, – сказал министр Пеэп Петерсон. – В рамках проекта "Персонализорованная медицина" разрабатывается новая услуга персонализированной профилактики рака молочной железы. Мы надеемся запустить эту услугу в течение ближайшего года. Важно, чтобы люди серьезно относились к приглашению на скрининг и, получив его, обязательно участвовали в обследовании».
К сожалению, участие во всех скрининговых исследованиях в Эстонии остается на уровне ниже 60%. В то же время данные показывают, что почти половина случаев рака молочной железы, выявленных при скрининге, диагностируется на ранней стадии, и только 30% диагностируются вне скрининга. Результаты лечения рака молочной железы в Эстонии за 25 лет значительно улучшились, мы отстаем от скандинавских стран только потому, что рак молочной железы выявляется на поздней стадии.
В конце сентября Генеральный директорат по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Европейской комиссии опубликовал предложения по улучшению раннего выявления рака. Новые рекомендации по скринингу предусматривают то, что к 2025 году 90% людей, входящих в целевую группу, будут проходить скрининг на рак молочной железы, шейки матки и толстой кишки, проводимые в Европе. Странам рекомендовано рассмотреть возможность планирования программ скрининга рака легких и предстательной железы и, при определенных условиях, рака желудка, а также оценить их осуществимость. В настоящее время разрабатываются руководящие принципы качества ЕС для поддержки внедрения новых методов скрининга локализации рака.
Подсчитано, что до 40% случаев онкологических заболеваний можно было бы предотвратить за счет снижения распространенности среди населения факторов риска рака, связанных с образом жизни. В первую очередь к ним относятся употребление табачных изделий и алкоголя, ожирение и низкая физическая активность. Борьбе с раком способствует также создание благоприятной для поддержания здоровья среды и увеличение охвата вакцинацией.
Ежегодно в Эстонии рак диагностируется почти у 9000 человек. В 2021 году болезнь унесла более 3500 жизней. В 2021 году в Эстонии лишь 57,9% женщин входивших в целевую группу, прошли скрининг рака молочной железы и 50,6% – скрининг рака шейки матки. Только 47,5% представителей целевой группы прошли скрининг рака толстой кишки. Дополнительную информацию о скрининговых исследованиях можно найти на сайте Больничной кассы.