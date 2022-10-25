Еврокомиссар Кириакидес и министр Петерсон: рак, обнаруженный на ранней стадии, излечим

К сожалению, участие во всех скрининговых исследованиях в Эстонии остается на уровне ниже 60%. В то же время данные показывают, что почти половина случаев рака молочной железы, выявленных при скрининге, диагностируется на ранней стадии, и только 30% диагностируются вне скрининга. Результаты лечения рака молочной железы в Эстонии за 25 лет значительно улучшились, мы отстаем от скандинавских стран только потому, что рак молочной железы выявляется на поздней стадии.

В конце сентября Генеральный директорат по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Европейской комиссии опубликовал предложения по улучшению раннего выявления рака. Новые рекомендации по скринингу предусматривают то, что к 2025 году 90% людей, входящих в целевую группу, будут проходить скрининг на рак молочной железы, шейки матки и толстой кишки, проводимые в Европе. Странам рекомендовано рассмотреть возможность планирования программ скрининга рака легких и предстательной железы и, при определенных условиях, рака желудка, а также оценить их осуществимость. В настоящее время разрабатываются руководящие принципы качества ЕС для поддержки внедрения новых методов скрининга локализации рака.

Подсчитано, что до 40% случаев онкологических заболеваний можно было бы предотвратить за счет снижения распространенности среди населения факторов риска рака, связанных с образом жизни. В первую очередь к ним относятся употребление табачных изделий и алкоголя, ожирение и низкая физическая активность. Борьбе с раком способствует также создание благоприятной для поддержания здоровья среды и увеличение охвата вакцинацией.